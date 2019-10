Alto Adige o provincia di Bolzano?

La sostituzione di un’unica parola in una proposta di legge ha portato la pacifica e ricca provincia di Bolzano sull’orlo di una crisi politica. L’incidente è successo in consiglio provinciale durantel’iter di un disegno di legge sull’adempimento degli obblighi della provincia autonoma derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Il presidente altoatesino Kompatscher ha gettato acqua sul fuoco: “La denominazione Alto Adige non è stata abolita. Va ricordato che non sarebbe neanche possibile, visto che la denominazione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è sancita dalla costituzione”. “Il provvedimento approvato – spiega ancora Kompatscher – riguardava semplicemente un comma di una legge, nel quale la denominazione Alto Adige è stata sostituita con quella di Provincia di Bolzano”.

Sono passati esattamente 100 anni dal trattato di pace di Parigi che ha decretato il passaggio dell’Alto Adige all’Italia, spostando il confine tra Austria e Italia sul Brennero. Ma sia a Bolzano sia a Innsbruck latitano le solite iniziative culturali comuni per ricordare l’evento. All’università trilingue di Bolzano due convegni con storici internazionali ricordano invece la sofferta pace di Parigi e le sue conseguenze per l’Europa centrale. Ferite non del tutto rimarginate come dimostra l’incidente del consiglio provinciale di Bolzano.

Lì oltre ai partiti interetnici come il Partito democratico, i Verdi, il Movimento 5 stelle e una lista civica legata ai cinquestelle (Team Köllensperger), ci sono tre partitini di destra che si detestano. Sono due formazioni secessioniste di lingua tedesca (Südtiroler Freiheit e Freiheitliche) e una italianissima dal nome “Alto Adige nel cuore”, vicina a Fratelli d’Italia. Non si capisce bene perché i consiglieri dell’onnipotente Südtiroler Volkspartei (che governa insieme alla Lega Alto Adige-Südtirol) abbiano votato la legge (quella con la definizione discussa) insieme ai consiglieri secessionisti. Infatti l’hanno definita “una svista”: “Non avevamo nessuna intenzione di provocare”, assicura il segretario politico della Volkspartei, Philipp Achammer. In effetti la definizione Alto Adige è contenuta oltre che nella costituzione italiana anche nello statuto di autonomia, una cancellazione sarebbe quindi stata assurda.