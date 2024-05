Il primo dato che colpisce è che gli europei, con buona pace di chi li vede divisi su tutto, sembrano unanimi, indipendentemente dalle fasce d’età, nell’identificare ciò che li preoccupa maggiormente: la salute (per il 41 per cento degli intervistati) e la guerra (per il 38 per cento). E lo sono lungo linee di frattura geografiche che ripercorrono a grandi linee quelle storiche. Mentre la salute appare infatti come prioritaria soprattutto nei paesi del sud dell’Europa, quelli più duramente colpiti dalla pandemia di covid-19 e dai sistemi sanitari più fragili (Grecia in testa), nei paesi dell’Europa centro-settentrionale, i più impegnati nel sostenere militarmente l’Ucraina, si teme anzitutto l’aggressività di Vladimir Putin e le sue possibili conseguenze.

“I sondaggi che conduciamo con l’Istituto universitario europeo vanno nella stessa direzione”, dice Veronica Anghel, ricercatrice ospite del centro Robert Schuman per gli studi avanzati dell’Istituto universitario europeo di Fiesole. “Le tendenze emerse da questa ricerca”, aggiunge, “indicano che nel prossimo parlamento europeo ci saranno più eurodeputati filorussi o comunque non a favore dell’Ucraina rispetto a quello uscente, mettendo alla prova la capacità della prossima Commissione europea di mantenere lo stesso livello di solidarietà con Kiev”.

La lentezza con cui la Nato e i partner europei hanno fornito aiuti all’Ucraina “è all’origine di una forma di frustrazione dell’opinione pubblica europea, che si è tradotta in un calo del sostegno a Kiev – in particolare in Italia, Germania e Romania – su alcuni aspetti chiave, come la fornitura di aiuti umanitari, l’accesso al mercato del lavoro, la corsia preferenziale verso l’adesione all’Unione europea, la ripartizione dell’aumento del costo dell’energia o la fornitura di assistenza militare”.

Inoltre, aggiunge la ricercatrice, “l’affermarsi dell’estrema destra nei governi nazionali sarà un ostacolo in più per le ambizioni geopolitiche dell’Europa e metterà in dubbio il suo impegno a intervenire militarmente al di fuori dei propri confini”.

Anche la preoccupazione per l’ambiente, alla pari con quella per il potere d’acquisto a livello europeo, segue una linea di frattura geografica, con i paesi di una fascia che va dalla Svezia a Malta più sensibili all’argomento rispetto a quelli dell’Europa occidentale e orientale. L’unico paese in cui l’ambiente è la seconda preoccupazione di chi ci vive (35 per cento degli intervistati), un timore più alto rispetto ad altri paesi, in cui il tema è al terzo o quarto posto, è Malta. L’isola è infatti teatro negli ultimi anni di una forte speculazione immobiliare e di una cementificazione galoppante, dove gli abitanti ritengono di aver “profondamente cambiato” stile di vita per limitare il loro impatto ambientale.

La Francia si distingue invece da entrambi i blocchi, poiché la principale preoccupazione dei francesi è la perdita del potere di acquisto. Questa preoccupazione è la terza al livello europeo (espressa dal 24 per cento degli intervistati), e non è un caso, perché sia la pandemia, con il rallentamento dell’economia, sia la guerra in Ucraina, con le conseguenze sul costo dell’energia, hanno contribuito fortemente al peggioramento della situazione socioeconomica.

In realtà, prosegue Maurice, “i due temi – ambiente e potere d’acquisto – sono collegati. Quando nel 2019 è stato concepito il green deal, che prevede il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, i governi e gli industriali hanno sottostimato l’impatto in tempo reale dei costi e dello sviluppo delle infrastrutture necessarie per la transizione ecologica e il suo costo sociale”.

Quest’ultimo si traduce nell’aumento dei prezzi di alcune materie prime e di alcuni beni considerati indispensabili, come le auto. “Si pensi per esempio al fatto che cambiare il parco auto passando da veicoli relativamente a buon mercato a veicoli elettrici nuovi – un mercato dell’usato vero e proprio ancora non esiste in questo settore – molto più costosi mette i cittadini meno abbienti in una situazione difficile. Ma di questo i responsabili politici, sia nazionali sia europei, non hanno avuto il coraggio di parlare apertamente”, spiega Maurice.

Ci sono altri dati che fanno riflettere sulle apparenti contraddizioni tra l’atteggiamento dei governi e quello che emerge dalle risposte dei cittadini, come ad esempio il fatto che l’immigrazione è un problema solo per l’8 per cento degli ungheresi, malgrado le politiche fortemente repressive del governo nazional-populista di Viktor Orbán e la sua sistematica opposizione a qualsiasi gestione condivisa dei flussi migratori a livello europeo. Il tema è invece un problema per i tedeschi, che hanno accolto un numero record di rifugiati durante la crisi del 2015-16.