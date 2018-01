Giulio Regeni e il male del mondo

Giulio Regeni era un ricercatore italiano dell’università di Cambridge scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016, nel quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. Il suo corpo è stato ritrovato il 3 febbraio alla periferia della capitale egiziana con evidenti segni di tortura. Aveva 28 anni. Le indagini sulla sua morte sono state intralciate da vari tentativi di depistaggio, ma si sospetta che nella morte di Regeni siano coinvolti i servizi di sicurezza egiziani, insospettiti per le sue ricerche sui sindacati indipendenti. Da allora i suoi genitori portano avanti la campagna Verità per Giulio Regeni per chiedere al governo italiano di portare fino in fondo le indagini.