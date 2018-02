L’aereo abbattuto dai siriani fa vacillare le certezze di Israele

Decenni di supremazia aerea – e spesso, come in Libano e nella Striscia di Gaza, l’esclusività dello spazio aereo – hanno portato Israele a comportarsi come se fosse l’unica potenza nei cieli del Medio Oriente. Il 10 febbraio questa convinzione è finita e il prezzo da pagare è alto. Il momento tragicomico è arrivato quando Israele ha dichiarato che il drone iraniano precedentemente abbattuto da un elicottero israeliano aveva violato la sua sovranità: quindi Israele può sorvolare il Libano, bombardare la Siria, il Sudan e naturalmente l’impotente Gaza, ma l’unico ad aver violato una sovranità è stato il drone iraniano.

Forse l’abbattimento di un suo aereo militare non ha fatto sparire l’arroganza di Israele, ma sicuramente l’ha fatta vacillare. All’improvviso è diventato chiaro che lo stato israeliano non è da solo in Medio Oriente, e che perfino la sua immensa potenza militare ha dei limiti.

Ma questi bombardamenti provocano anche dei danni e hanno un costo aggiuntivo: a volte spronano il nemico, o alimentano il desiderio di vendetta. E quando gli opinionisti israeliani ripetono per mesi che nessuna delle parti in causa vuole la guerra, è tempo di preparare i rifugi antiaerei, visto che lo dicono prima di ogni conflitto armato.

La Siria è in ginocchio, dopo tutto, quindi cosa può esserci di male? In pochi sanno se gli attacchi aerei erano davvero necessari e se i vantaggi siano stati superiori ai danni provocati. Tutti hanno festeggiato o sono stati zitti.

Dopo decine di missioni militari di successo in Siria, era chiaro che prima o poi un onnipotente aereo israeliano sarebbe stato abbattuto. Ubriaco di successo, il governo ha continuato ad aumentare la frequenza dei bombardamenti, convinto che la sua potenza aumentasse a ogni attacco. Nessuno ha detto una parola. Nessuno ha detto basta. Non c’è ancora stato un attacco aereo che non ottenga un’approvazione assoluta da queste parti. Stiamo bombardando? Vuol dire che è l’unica cosa da fare.

Il pericolo concreto di un rafforzamento militare iraniano oltre il confine non va preso alla leggera. È spaventoso. Le mire espansionistiche di Teheran sono inquietanti. E non si può risolvere ogni problema con i bombardamenti. In Israele, dove gli analisti sanno solo ripetere a pappagallo quello che gli viene dettato dall’alto, gli attacchi aerei in Siria non sono stati nemmeno messi in discussione.

In Israele non c’è una seria opposizione su nessun tema. Anche il 10 febbraio il centrosinistra ha offerto incoraggiamento e sostegno al governo, come fa sempre dopo ogni bombardamento e prima di ogni guerra. La politica nei confronti dell’Iran non è mai stata messa in discussione. Israele è sempre contrario a ogni patto ed è sempre a favore di ogni guerra.