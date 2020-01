Trent Reznor e Atticus Ross, Nun with a motherf*&*ing gun****

Watchmen è una delle serie migliori tv degli ultimi anni. Non solo perché racconta una storia che dialoga in modo impeccabile con il fumetto capolavoro di Alan Moore (non era facile) sia dal punto di vista narrativo sia stilistico, ma anche per la straordinaria cura dei dettagli presente in ogni scena di questa storia distopica ambientata nell’America dei supereroi e dei poliziotti mascherati. Il produttore Damon Lindelof ha fatto un lavoro incredibile.

E, a proposito di cura dei dettagli, non si può non citare la splendida colonna sonora della serie, composta e registrata dal leader dei Nine Inch Nails Trent Reznor (ormai definirlo solo in questo modo è limitante) insieme al compositore Atticus Ross (che è entrato nella band nel 2005 e ha partecipato con Reznor ad altri progetti interessanti come gli How To Destroy Angels). Ai loro brani, tra l’altro, nella serie si affiancano brani di musica classica, vecchi pezzi soul e altre chicche.

Reznor e Ross avevano già fatto cose incredibili in The social network di David Fincher (premio Oscar) e Millennium. Uomini che odiano le donne (The girl with the dragon tattoo), ma stavolta si sono superati. Nella loro colonna sonora di Watchmen, divisa in tre volumi, pare essercene per tutti i gusti, a partire da una cover strumentale di Life on Mars? di David Bowie. Io per ora mi sono concentrato soprattutto sul primo volume, che regala perle come Nun with a motherf*&*ing gun, Objects in mirror e Never surrender, che hanno la solita perfetta alchimia tra chitarre elettriche, sintetizzatori e drum machine. Trent Reznor è un supereroe.