Il flusso sonoro dei Tame Impala

Tame Impala, Is it true

I Tame Impala hanno abbracciato definitivamente il pop, o perlomeno la loro idea di pop. The slow rush, il nuovo album della band australiana guidata da Kevin Parker, è il lavoro più scanzonato della loro carriera, ancora più del precedente Currents. The slow rush ha uno spirito californiano, evoca Los Angeles (dov’è stato in parte registrato) ma anche Miami, tra suoni funk e disco, con una leggerezza inedita che sembra alimentata dalle collaborazioni di Kevin Paker con popstar come Lady Gaga e Kanye West.

A un primo ascolto, The slow rush sembra avvolto dentro un unico flusso sonoro ma, come spesso succede con i Tame Impala, con il passare del tempo emergono nuovi dettagli. Per esempio la raffinatezza melodica di Posthumous forgiveness, un delicato brano alla John Lennon di Jealous guy dedicato al rapporto tra padre e figlio, o le stratificazioni sonore del brano iniziale One more year, dedicata al tema del tempo (che percorre tutto il lavoro), con i suoi sintetizzatori granulosi che vengono fuori anche grazie al solito lavoro certosino sulla batteria e le percussioni, specialità di casa Parker. Nella sporca Is it true invece viene fuori un riff alla Daft Punk.

L’albumè un intrigante caleidoscopio sonoro, ma ha un difetto: gli manca un singolo. Nonostante la lunga gestazione, il gruppo non è riuscito a tirare fuori quei due o tre ritornelli che avrebbero reso l’album un lavoro da ricordare. I pezzi che vorrebbero essere i singoli, come per esempio Borderline, non trovano la quadra, mentre va meglio con Lost in yesterday. E anche la voce di Kevin Parker, da sempre un po’ monocorde, fatica a trascinare certi passaggi melodici. The slow rush è buon disco di passaggio tra una fase e l’altra della carriera dei Tame Impala, che prosegue la strada inaugurata con Currents. Non è esaltante, ma neanche deprimente.