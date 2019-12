I migliori album stranieri del 2019

Siamo arrivati al momento delle classifiche di fine anno. Il 2019 è stato molto interessante in ambito musicale, sicuramente superiore al 2018 . È uscito un capolavoro, Ghosteen di Nick Cave, ma sono stati pubblicati anche dischi importanti come When we all fall asleep, where do we go? di Billie Eilish, un esordio pop davvero sorprendente, e Grey area di Little Simz, la conferma di un talento importante nell’hip hop britannico. E sono arrivate delle piacevoli conferme da parte di Tyler, The Creator, Lana Del Rey e Thom Yorke.

1. Nick Cave, Ghosteen

Ghosteen è un’opera catartica e universale sull’elaborazione del lutto, frutto delle riflessioni fatte da Nick Cave dopo la morte di suo figlio Arthur. È il definitivo compimento del percorso che ha portato il cantautore australiano ad abbandonare la forma canzone tipica del rock e del blues e ad approdare verso altri lidi. Gli arrangiamenti si avvicinano alla musica ambient e alle colonne sonore, anche per merito del suo braccio destro Warren Ellis, il nuovo Mick Harvey. Eppure in questa evoluzione Cave non ha perso per strada quello che lo rende unico: la capacità di scrivere melodie e testi incredibili. Ghosteen è uscito da poco, eppure sembra già un classico.

Brani chiave: Sun forest, Ghosteen

2. Little Simz, Grey area

Il 2019 è stato l’anno del rap britannico: dal Regno Unito sono arrivati parecchi dischi hip hop di alto livello, da Aj Tracey a Slowthai. Ma il migliore è stato quello di Little Simz, al secolo Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, artista londinese di origini nigeriane. Con Grey area, il suo terzo lavoro, Little Simz ha trovato finalmente la maturità artistica. Il suo flow era già di alto livello nei lavori precedenti, ma le mancava la quadra dal punto di vista compositivo che ha trovato in questa occasione. Da giovane promessa a concreta realtà.

Brani chiave: Offence, Venom

3. Billie Eilish, When we all fall asleep, where do we go?

Il primo album di Billie Eilish ha dato una bella scossa alle regole del pop. Eilish ha solo 18 anni, eppure nel suo modo di scrivere e cantare si annida una cupezza antica, che sembra quella di una donna molto più grande di lei. Lavora in modo impeccabile con gli effetti vocali e gli arrangiamenti, anche grazie al contributo del fratello Finneas O’Connell, suo collaboratore inseparabile. Billie Eilish appassiona gli adolescenti e incuriosisce gli adulti. Oggi nessuno fa pop come lei.

Brani chiave: Bad guy, Xanny

4. Tyler The Creator, Igor

Il racconto di una storia d’amore travagliata, dall’inizio alla fine: Igor è il disco meno rap di Tyler, The Creator, quello più intimo e sentimentale. Ha uno strano retrogusto di soul anni ottanta e appassiona dal primo all’ultimo brano. Il rapper di Los Angeles si conferma come una delle voci più eclettiche e originali della musica nera statunitense.

Brani chiave: Earfquake, A boy is a gun

5. Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell!

Lana Del Rey è un’autrice pop sottovalutata. In questi anni le sue pose da diva nichilista hanno distratto la critica e il pubblico. E molti, sia tra il pubblico sia tra gli addetti ai lavori, si sono dimenticati della sua capacità di scrivere grandi canzoni. Norman fucking Rockwell!, composto e arrangiato insieme al super produttore Jack Antonoff, è un gran bel promemoria sbattuto in faccia ai detrattori. Pescate una canzone a caso in mezzo al mazzo, verrà fuori un singolo.

Brani chiave: Mariners apartment complex, Venice bitch