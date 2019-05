Il rap di Slowthai e la rivincita della provincia

Slowthai, Nothing great about Britain

Se dieci anni fa ci avessero raccontato che il Regno Unito nel 2019 si sarebbe trovato impantanato in una simile crisi politica ci saremmo fatti una bella risata. E invece eccoci qui. Per fortuna in questi giorni è uscito un disco che fa da antidoto alla Britishness tossica di Boris Johnson e Theresa May.

Ogni album, a modo suo, è un atto politico. E Slowthai, rapper di 24 anni di Northampton che sul viso ha sempre una specie di ghigno beffardo, fa politica anche senza volerlo. La fa semplicemente raccontando la sua storia. È cresciuto senza padre nelle case popolari, è antimonarchico e al referendum sulla Brexit ha votato remain in una città dove ha vinto il leave. Fa politica soprattutto con il suo album d’esordio Nothing great about Britain, un omaggio alla working class britannica, alle persone costrette ad arrangiarsi, perfino a delinquere, per arrivare alla fine del mese. Le persone dimenticate dalla politica, quelle che non vivono nel centro di Londra e si sentono escluse dalla vita pubblica.

Slowthai ai suoi concerti espone la bandiera nazionale, la Union Jack, e contemporaneamente attacca l’estrema destra, un po’ come facevano gli Oasis negli anni novanta. Può permettersi di parlare ai bianchi, perché è bianco, ma non possono dirgli che è razzista perché sua madre (che lui definisce “l’unica vera regina”, mentre insulta Elisabetta II come fosse un novello John Lydon) è nata alle Barbados.

Ma c’è di più, oltre alla politica e ai temi sociali. C’è la musica. Dal punto di vista sonoro, è facile sentire dentro Nothing great about Britain il grime di Skepta, che infatti è ospite nel brano Inglorious, ma anche i The Streets di Original pirate material, i Gorillaz di Damon Albarn o perfino il punk-rap degli Sleaford Mods (Doorman potrebbe essere tranquillamente un loro brano). Ci sono citazioni del cinema pop, da Trainspotting alla serie tv Peaky blinders (nell’ottima Grow up).

A tenere insieme tutte queste influenze c’è il flow aggressivo di Slowthai, che dimostra una notevole capacità di paroliere. Nel finale di Gorgeous, per esempio, in un flusso di coscienza racconta di quando da bambino il suo patrigno, burbero e tossico, lo portò a vedere una partita del Liverpool in treno: gli sembrava un sogno, ma le cose non andarono proprio come voleva. Il patrigno gli aveva detto che aveva comprato i biglietti, ma gli aveva mentito. Dovettero passare tutto il primo tempo della partita a cercarne due ed entrarono solo all’inizio del secondo. È da queste piccole storie quotidiane che nasce la musica di Slowthai. Senza la retorica facile del gangsta rap, con grande autenticità. La rivincita della provincia.

Se volete vedere Slowthai dal vivo, cerchiate sul calendario il mese di novembre: si esibirà in esclusiva italiana al Club To Club di Torino.