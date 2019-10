La musica classica, le Marche, i Radiohead: intervista a Jonny Greenwood

Jonny Greenwood parla con voce pacata e gentile, mentre traccia percorsi immaginari che vanno da Johann Sebastian Bach al pop. Parla di musica con l’entusiasmo di un ragazzino, come se avesse cominciato a suonare due settimane fa. È uno dei chitarristi più celebrati della storia del rock, soprattutto per quello che ha fatto con la sua band, i Radiohead, e ormai è anche un affermato compositore di musica classica e contemporanea e di colonne sonore per il cinema. Eppure non dà mai l’impressione di essere presuntuoso, neanche per un attimo. Mentre parla al telefono dalla sua casa di Oxford sembra sinceramente interessato all’opinione di chi sta dall’altro capo della cornetta e affronta concetti complicati con linguaggio semplice, come un bravo divulgatore. E ogni tanto ti sorprende, perché tra una domanda e l’altra rompe la barriera tra intervistato e intervistatore chiedendo: “E tu cosa ne pensi?”.

In questi anni il musicista britannico, che ha 47 anni, ha abbracciato uno stile di vita che non ha niente a che fare con quello della rockstar da copertina: è rimasto a vivere nell’Oxfordshire, si concede poco alle interviste e passa tanto tempo nelle Marche, una regione d’Italia che per lui ormai è diventata una specie di seconda casa. “Sono stato a Fermo la prima volta otto anni fa per andare a visitare la biblioteca della città e ho scoperto un posto splendido. Le Marche ormai sono metà della mia vita”, racconta.

Proprio per questo Jonny Greenwood ha deciso d’impegnarsi in prima persona per aiutare quel territorio colpito da due terremoti nel 2016 e nel 2017. Il 25 ottobre si esibirà al Teatro dell’Aquila di Fermo. Il ricavato della vendita dei biglietti del concerto sarà totalmente devoluto al comitato ArteProArte, dal 2017 impegnato in un’operazione di restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma nel sud delle Marche.

“Mi sto trasformando lentamente in un marchigiano, o perlomeno lo spero. Più visito la regione e più scopro che i suoi piccoli paesi sono ricchi di splendide chiese e teatri”, spiega il musicista britannico. “Ho organizzato questo concerto perché voglio che le persone s’interessino alla questione della ricostruzione, e mi piacerebbe portare a Fermo anche gente proveniente da altre parti d’Italia. Faremo altri concerti del genere nel 2020. Per esempio stiamo valutando la possibilità di farne alcuni nelle chiese della città”, aggiunge.

Al teatro dell’Aquila Greenwood (che si esibirà a titolo gratuito) salirà sul palco insieme ad altri tre musicisti: il violinista Daniel Pioro, la pianista Katherine Tinker e il violoncellista Giuseppe Franchellucci. Il quartetto suonerà brani di Steve Reich, Johann Sebastian Bach, alcune composizioni dello stesso Greenwood tratte dalle colonne sonore dei film Il petroliere, The master e Il filo nascosto (per il quale è stato candidato all’Oscar nel 2018), e non solo. “Faremo Electric counterpoint, una delle opere di Steve Reich che amo di più, ma anche brani di altri compositori, come per esempio quelli del francese Olivier Messiaen, per il quale ho una specie di ossessione da anni. Io suonerò la chitarra, ma anche le onde Martenot (una rara tastiera analogica che Greenwood ha già suonato con i Radiohead, per esempio nel brano How to disappear completely) e il tanpura (uno strumento a corde indiano)”, aggiunge.