Facendo il confronto con il panorama un po’ appannato dei jazz club italiani, si prova una certa invidia a pensare alla scena jazz londinese. Sono anni che nei locali della capitale britannica, in posti come il 606 Club o il Brilliant Corners, circolano musicisti e idee che hanno conquistato il mondo. Nomi come Shabaka Hutchings (leader dei progetti Sons of Kemet, The Comet Is Coming e Shabaka and the Ancestors), Yussef Kamaal, Nubya Garcia e Moses Boyd sono diventati dei punti di riferimento assoluti. E poi ci sono musicisti come Tom Skinner, che magari si sono conquistati qualche titolo in meno rispetto ai colleghi ma hanno dato un contributo fondamentale alla scena.

Skinner, percussionista e produttore di grande talento, ha fatto la spola tra il jazz e la musica pop: ha suonato per anni con la leggenda del jazz etiope Mulatu Astatke, ha dato un contributo fondamentale ai Sons of Kemet, ha esplorato l’elettronica con il progetto Hello Skinny e di recente si è unito a Thom Yorke e Jonny Greenwood per fondare il trio The Smile. Il 4 novembre Skinner ha pubblicato il primo album a suo nome, Voices of Bishara. Per registrarlo ha radunato il meglio della scena londinese, a partire proprio da Shabaka Hutchings e Nubya Garcia al sassofono e al clarinetto. Insieme a loro ha coinvolto Kareem Dayes (violoncello) e Tom Herbert (contrabbasso).

La fonte d’ispirazione principale di Voices of Bishara sono altri due dischi jazz: Life time di Tony Williams e By myself del violoncellista Abdul Wadud. “L’album di Tony Williams ha innescato tutto, dandomi l’opportunità di mettere insieme questi musicisti, anche se in realtà siamo amici da anni. Ci siamo ritrovati una sera al Brilliant Corners, un locale dove suoniamo spesso. Il proprietario ama il jazz, ha un impianto da audiofili e organizza queste serate che si chiamano Kind of new. Funzionano così: prima si ascolta un disco in una stanza buia, poi si fa una pausa e un gruppo di musicisti lo reinterpreta a modo suo”, racconta Tom Skinner in collegamento su Zoom da Londra. “Dopo quella serata, in cui abbiamo suonato proprio Life time, mi è venuta l’idea di mettere insieme un gruppo di amici per fare un disco, così ho cominciato a comporre. Abdul Wadud è stato una guida fondamentale, perché mi ha mostrato che ruolo poteva avere il violoncello nel mio quintetto. Ho scoperto il suo disco solista By myself durante la pandemia e l’ho ascoltato in modo ossessivo. Ho preso in prestito il titolo dall’etichetta di Wadud, la Bishara Records. Mi piaceva il significato della parola bishara, che in arabo significa ‘buone notizie’ o ‘portatore di buone notizie’”. Mi sembrava il giusto titolo, soprattutto in un momento buio come questo”.