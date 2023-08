I festival spesso sono entità a sé. Si svolgono in un luogo, ma hanno un’identità propria. Un discorso che vale in particolare per lo Sziget, la manifestazione che si tiene ad agosto a Budapest sull’isola di Óbuda, in mezzo al Danubio. Il festival fu fondato nel 1993 da un gruppo di appassionati di musica dopo che la caduta del regime comunista aveva lasciato la musica dal vivo senza sovvenzioni statali. “Lo Sziget è l’isola della libertà”, ha detto orgoglioso il tassista che mi ha accompagnato in centro dall’aeroporto, riprendendo il motto del festival (The island of freedom). E due minuti dopo, mentre guidava veloce lungo un viale, con lo stesso orgoglio mi ha detto che il governo di Viktor Orbán, il primo ministro che ha trasformato l’Ungheria in uno stato autoritario e ha ridotto in silenzio la stampa libera, “sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto per l’economia. Sta organizzando molti eventi che danno prestigio al nostro paese nel mondo”.

Ma quello che succede in Ungheria oggi non ha niente a che vedere con lo Sziget. Una volta arrivati sull’isola sembra di entrare in un’altra dimensione. Ci sono ovunque messaggi pacifisti, ecologisti (“There is no planet b”) e bandiere ucraine, in un’atmosfera da festa perenne. Le prime edizioni negli anni novanta erano quasi un raduno hippie, oggi non è più così, ma si respira comunque una certa rilassatezza nonostante l’inevitabile confusione tipica dei grandi festival.

L’isola quest’anno dal 10 al 15 agosto ha ospitato circa mille concerti sparsi per sessanta palchi. Una buona parte degli spettatori (quest’anno circa quarantamila) come da tradizione ha campeggiato a Óbuda (le ore di sonno accumulate in questi giorni devono essere state poche, dato che i concerti andavano avanti fino alle cinque del mattino). Venivano da varie parti d’Europa e del mondo (circa il 50 per cento del pubblico non era ungherese). Lungo i sentieri un po’ polverosi che collegavano i vari palchi capitava d’imbattersi nelle cose più sorprendenti: grandi giraffe di cartapesta, spettacoli di teatro sperimentale e musicisti itineranti che suonavano musica klezmer. C’era anche un circo, dove si esibivano giocolieri ed equilibristi. Insomma, lo Sziget (che in ungherese vuol dire proprio “isola”) è una piccola utopia che sembra la cosa più lontana possibile dall’autoritarismo dell’estrema destra di Orbán.