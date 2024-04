Non sono mai stato al Coachella, come penso molti di voi, visto che non è proprio dietro l’angolo. Le mie impressioni sul festival, quindi, sono da semplice spettatore che si mette di fronte a un computer e approfitta della diretta YouTube. Facendo un po’ di rassegna stampa sul primo weekend del festival californiano che si è tenuto dal 12 al 14 aprile (il secondo si svolgerà dal 19 al 21 aprile), ho l’impressione che Coachella cominci a mostrare delle crepe sempre più evidenti. La line up già da qualche anno non è all’altezza degli anni d’oro, ma ho l’impressione che in generale il modello del festival di Indio funzioni meno bene di un tempo.

La pulce nell’orecchio me l’ha messa il Guardian, che ha raccontato come per la prima volta quest’anno i biglietti (che costano dai 499 ai 1.399 dollari) siano stati venduti molto più lentamente: quelli del primo weekend ci hanno messo 27 giorni per andare esauriti, mentre per il secondo fine settimana ce ne sono ancora alcuni disponibili.