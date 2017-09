Cent’anni fa, il 10 settembre del 1917, nasceva Franco Fortini. Questa è una sua poesia.

Non è vero

Non è vero che non siamo stati felici.

Lo sei stato ogni volta

che un occhio fissava deciso

a negare o ad imprendere.

Se entravi in una città ancora ignota

o dove il mare sta.

Se un gesto ricordava il buon uso dell’amore.

Penetravi le chiese, contro gli affreschi

il cuore come ti correva via. E rammentalo:

piangeva di speranza quando ha voluto abbracciarti

lo straniero perseguitato.

O quando leggevi

dello sconfitto sfuggito di mano ai potenti?

E sul lavoro anche, per

impercettibili respiri,

tra ira e polvere, se pensavi altre menti.

Che senza sapere di noi in esse felici, altra gioia

ora o quando che sia consumando, altro tempo

a più durare

avranno con noi costruito di attimi.