Koudelka fotografa la Terra santa è un documentario senza prediche

Koudelka fotografa la Terra santa (Koudelka shooting Holy land) si intitola il film di Baram, che è anche un assistente di Koudelka e lo ha seguito in questa impresa, riprendendolo in azione in più posti d’Israele e Palestina, con l’aiuto di Eliza Rurfurt. Vediamo dunque Koudelka in azione lungo il muro, nei villaggi palestinesi, nel deserto, ai check point in cui, ogni volta, gli è d’obbligo dichiarare le sue intenzioni, la sua professione.

Josef Koudelka, ormai quasi ottantenne, è uno dei maggiori fotografi viventi, celebre nel mondo per due reportage d’eccezione, sull’invasione russa di Praga nel 1968 (Koudelka è ceco) e sul mondo dei rom. La televisione ceca, nella persona del regista Gilad Baram, gli ha di recente dedicato un film documentario della durata di 76 minuti che viene distribuito dal Lab 80 di Bergamo nelle sale – poche ma buone – i cui gestori amano mostrare a un pubblico esigente opere di valore, non solo di passatempo.

Il film ci racconta in definitiva, senza prediche e comizi, senza dichiarazioni d’odio per nessuno, una condizione: constata una divisione, un’occupazione. Su Israele e Palestina non mancano certamente i materiali, di entrambe le parti, e di più parti di ognuna, né Baram e Koudelka intendono aderire a nessun sistema di propaganda, vogliono che le immagini parlino di per sé, il compito del fotografo è di mostrare (di aiutarci a vedere) e quello del regista di mostrare come il fotografo lavora, e proporre il confronto tra la fotografia e la realtà.

Semplicità e pudore

Le fotografie di Koudelka sono sempre in bianco e nero – un bianco e nero di straordinario nitore e straordinaria raffinatezza – mentre il documentario che mostra Koudelka nel suo lavoro è a colori, e il linguaggio quello abituale al documentario: bianco e nero e colore, una differenza quasi paradossale, se si pensa che nella storia del cinema di ieri il bianco e nero era usato per le storie realistiche e il colore per quelle fantastiche e avventurose mentre oggi accade il contrario, non solo come in questo film, e la realtà è ormai sempre a colori mentre la sua elaborazione artistica più ardita è in bianco e nero.

Il formato delle fotografie è, inoltre, da cinemascope: una visione larga, comprensiva, che prima ancora delle figure umane privilegia l’ambiente, il paesaggio, sia esso il muro, orizzontale e chilometrico, sia le città e i villaggi. Koudelka guarda, fotografa, si spiega, ci dice le sue preferenze e anche un po’ della sua storia con grande semplicità e pudore, più attento al proprio lavoro che a quello di chi lo riprende, che non mette mai in discussione.