Giuseppe Marotta

San Gennaro non dice mai no

Alessandro Polidoro editore, 242 pagine, 16 euro

Ci vuole coraggio a fare l’editore a Napoli, se non si è nel giro universitario. Molti insistono a provarci in modi egregi e originali (L’ancora del Mediterraneo, Cronopio). La Nobel di quest’anno (una grande poeta, Louise Glück) era nota in Italia grazie a un traduttore come Massimo Bacigalupo e al minimo editore Giano, poi assorbito da Neri Pozza, e a un appassionato libraio-editore napoletano, il Di Maio di Dante & Descartes. Si fanno gli auguri anche alle edizioni Polidoro, che ripropongono i racconti-reportage di Marotta, che fu autore best seller (i racconti di L’oro di Napoli, le divagazioni di Gli alunni del sole, i ritratti di A Milano non fa freddo), inventore dei grandi settimanali milanesi del dopoguerra e il più originale dei critici cinematografici.

San Gennaro non dice mai di no racconta una Napoli travolta dalla guerra e dalla miseria ma che resiste e continua a imporre una propria cultura e visione: Croce, Eduardo, Totò, la sceneggiata, le canzoni. Marotta torna a Napoli nel 1947 e la racconta da par suo, luoghi e persone, fatti e misfatti, incubi e sogni. Alcuni pezzi sono rimasti famosi, come quello sul “re di Poggioreale”, ma tutti comunicano, nella loro ammirevole vivacità, una simpatia ben colta dal giovane curatore (e scrittore) Alessio Forgione.