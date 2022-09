Il rilievo della figura e dell’opera di Jean-Luc Godard è grandissimo nella storia del cinema, ma anche in quella dei movimenti che tra la metà degli anni cinquanta e gli anni settanta hanno rotto gli equilibri precari delle società nate dalla guerra e dalla ricostruzione. La nouvelle vague a cui apparteneva ha inciso sul cinema, sul teatro, nella musica e nelle altre arti. Meno nella letteratura dove, al posto di una rivolta che ambiva a diventare anche sociale, alla fine ha prevalso la ricerca formale, in Francia con la scuola dello sguardo e in Italia con il Gruppo 63. Non in Inghilterra, non in Germania, non negli Stati Uniti, non in America Latina e nel lontano Giappone.

Si può sostenere senza timore di sbagliare che la nouvelle vague in campo artistico abbia preparato, formato e sostenuto le rivoluzioni sociali, soprattutto quelle dei giovani, degli studenti. In modo non sempre cosciente, i giovani militanti degli anni sessanta e settanta hanno fatto propri modelli e idee del movimento, ispirandosi alle analisi della scuola di Francoforte (da Adorno a Marcuse ad Habermas) e della sociologia statunitense (da Wright Mills a Goodman a Dwight Macdonald). In particolare nel cinema e a teatro (che aveva Brecht alle spalle, ma soprattutto Grotowski e il Living theatre di Julian Beck), e con l’accompagnamento musicale, diciamo così, di Bob Dylan e Bruce Springsteen.