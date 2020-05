Gentile bibliopatologo,

ho un problema che mi affligge: comincio libri che non concludo. Sembra un problema banale che si potrebbe derubricare con un semplice “si vede che non ti piaceva”. Invece no, sono sicurissima che non è quello il problema, perché mi accade di continuo con una moltitudine di libri differenti. Mi sa che il primo che ho mollato era L’uomo senza qualità di Robert Musil. Anche se era digeribile come una peperonata, io adoro le peperonate. Niente da fare, mi succede sistematicamente. A un certo punto, mi annoio. Scopro che la storia non mi aveva appassionato poi tanto, e proseguire è più fatica che gusto. Non so come fare perché la lettura è un’attività che mi ha sempre consolato. Aiutami tu.

– Serena

Cara Serena,

a un certo punto, ti annoi. Tutto sta a capire che cosa ti accade in quel “certo punto”. Avanzo una congettura, prendendola come sempre un po’ alla larga. “Il dramma pirandelliano è, essenzialmente, il dramma del vedersi vivere”, scrisse il filosofo Adriano Tilgher in un saggio dei primi anni venti intitolato Il mondo poetico di Luigi Pirandello. Quando dalla nostra coscienza si estroflette un osservatore fantasma che si mette seduto a godersi lo spettacolo della nostra vita, avviene dentro di noi uno sdoppiamento foriero di guai. In una famosa intervista, Pirandello lo descriveva così: