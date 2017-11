Le origini del conflitto tra Israele e Palestina

Il 2 novembre ricorrono i cent’anni da quando, in piena prima guerra mondiale, il governo britannico inviò una lettera, nota come dichiarazione Balfour, che tre decenni dopo avrebbe portato alla creazione dello stato d’Israele.

La lettera fu ufficialmente inviata a Walter Rothschild, capo della Federazione sionista britannica, dal ministro degli esteri britannico, Arthur James Balfour, il 2 novembre 1917. La versione iniziale, tuttavia, era in realtà stata riscritta vari mesi prima da Rothschild e Chaim Weizmann, futuro presidente dell’Organizzazione sionista mondiale, su richiesta di Balfour.

Le cose sarebbero potute andare diversamente se come ministro degli esteri ci fosse stato un altro politico, il conservatore George Nathaniel Curzon, il quale invece avrebbe ottenuto l’incarico solo due anni più tardi. All’epoca Curzon aveva dichiarato a Balfour: “Non ritengo che il legame degli ebrei con la Palestina, terminato 1.200 anni fa, legittimi alcuna sorta di rivendicazione. Se così fosse, avremmo più diritto noi di reclamare la Francia” (buona parte del territorio francese è stato soggetto al dominio dei re inglesi fino al quindicesimo secolo).

Un testo ambiguo ma non troppo

Ma a scrivere la lettera fu Balfour. Il passaggio chiave recita così: “Il governo di sua maestà vede con favore la costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico, e si adopererà per facilitare il raggiungimento di questo scopo, essendo chiaro che nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina, né i diritti e lo status politico degli ebrei nelle altre nazioni”.

Nel testo ci sono chiaramente alcune espressioni ambigue: “focolare nazionale” (national home) era un termine inventato per evitare di promettere agli ebrei un vero stato. Ma alle “comunità non ebraiche della Palestina” (600mila persone, perlopiù arabi musulmani) si prometteva la protezione solo dei loro “diritti civili e religiosi”, non di quelli politici. L’implicazione era quindi evidente: l’obiettivo finale era la creazione di uno stato ebraico.

Perché i britannici hanno voluto sprecare il loro tempo su una questione così periferica, in un’epoca in cui temevano di perdere la guerra? Il fatto è che la rivoluzione russa stava spingendo Mosca, un’importante alleata del Regno Unito, fuori dalla guerra, e doveva passare ancora molto tempo prima che il nuovo alleato, gli Stati Uniti, spedissero un grande esercito in Europa. Le casse di Londra si stavano velocemente vuotando. La principale (anche se inconfessabile) ragione della dichiarazione Balfour era che nel Regno Unito credevano che gli ebrei controllassero le banche.