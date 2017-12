I nodi della Brexit vengono al pettine

I politici non mentono mai. O almeno quasi mai. Non sono mai totalmente sinceri, di norma. Ma sanno che se mentono, prima o poi saranno beccati e allora saranno guai seri. Quindi gli basta cambiare argomento, oppure rispondere a una domanda diversa da quella che gli è stata posta, o semplicemente continuare a parlare senza dire niente fino a quando tutti si annoiano e passano ad altro.

La premier britannica Theresa May ha un brutto rapporto con la verità ultimamente. Ha ottenuto il suo incarico quando il referendum dell’anno scorso si è concluso con un leggero vantaggio per i sostenitori dell’uscita dall’Unione Europea, la Brexit, e l’ex primo ministro David Cameron ha dovuto dimettersi. Il suo compito è portare il paese fuori dall’Ue, ed è stato un incubo, visto che i suoi ministri sono equamente divisi tra sostenitori della permanenza e quelli dell’uscita.

Ma poi il conduttore radiofonico Iain Dale le ha rivolto in diretta la domanda che probabilmente temeva più di tutte: oggi voterebbe per la Brexit se ci fosse un altro referendum? May non ha potuto dire di no, perché sta guidando i negoziati con l’Ue sull’uscita. E non poteva dire sì, perché sarebbe stata una bugia. E quindi si è mostrata titubante ed elusiva.

Domanda senza risposta

Dale l’ha ascoltata e poi, in maniera molto educata, le ha rifatto la stessa domanda. Lei ha titubato di nuovo. E quindi Dale le ha nuovamente posto la domanda. E poi di nuovo. Dopo quattro volte, era chiarissimo a tutti che oggi May non voterebbe per l’uscita, e che probabilmente non lo ha fatto neanche durante il primo referendum. È difficile essere una politica, a volte.

Il Regno Unito è oggi per metà fuori dell’Ue. O meglio il governo May ha usato metà del tempo a sua disposizione per raggiugnere un accordo amichevole di divorzio e per decidere i termini commerciali successivi alla separazione con l’Ue, di gran lunga il principale partner commerciale del Regno Unito. Sfortunatamente non ha negoziato metà delle decisioni che avrebbe dovuto prendere, e anzi neppure un quarto. Al massimo un decimo.