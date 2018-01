La morte non è uguale per tutti

Se aveste un milione di dollari a disposizione (non per scopi personali), quale sarebbe il miglior modo di spenderli? Il costo per pagare la morfina, o degli antidolorifici equivalenti, per tutti i bambini sotto ai 15 anni in grave sofferenza che vivono nei paesi a basso reddito sarebbe di appena un milione di dollari all’anno. Circa la metà di questi bambini morirà, ma almeno con la morfina non morirebbero urlando di dolore.

È così che moltissime persone sono morte in passato: senza antidolorifici, o al massimo con un’aspirina. E così i malati di cancro, le persone gravemente ferite e molti altri hanno trascorso gli ultimi giorni, settimane e mesi in agonia. Alla fine moriamo tutti, ma oggi si muore con molto meno dolore, almeno nelle zone più ricche del mondo. Altrove, invece, molte persone vivono ancora in tempi oscuri.

Ma non perché gli antidolorifici siano cari: per quasi tutti il brevetto è scaduto e sono piuttosto economici. Eppure secondo uno studio pubblicato a ottobre da The Lancet, una delle due principali riviste mediche britanniche, quasi la metà delle persone che muoiono ogni anno, lo fa in condizioni di “gravi sofferenze”, serious health-related suffering (shs), come la definiscono gli esperti. O di agonia, come la chiamano le altre persone.

Un fenomeno insensato

The Lancet ha fatto lo sforzo di creare una commissione che studiasse questa situazione assolutamente insensata. Dei 56 milioni di persone morte nel mondo lo scorso anno, 25 milioni hanno patito una shs di lungo o breve periodo prima di morire. Quattro delle cinque persone che sono morte provando gravi sofferenze vivevano in paesi in via di sviluppo. Eppure questo succede non solo perché sono povere.

Tutti i paesi ricchi, a parte gli Stati Uniti, hanno una speranza di vita superiore agli ottant’anni, ma non è una statistica così sorprendente. Paesi a reddito medio come la Giamaica, il Vietnam e l’Algeria arrivano tutte intorno ai 75 anni e perfino nella metà dei paesi africani le persone vivono in media più di settant’anni. Non sono i loro servizi sanitari in generale a essere carenti, ma più in particolare le cure palliative e la gestione del dolore.