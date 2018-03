La guerra nello Yemen serve a punire l’Iran

“Dobbiamo parlare con voce ferma e denunciare il regime per quel che è: una minaccia alla pace e alla sicurezza di tutto il mondo”, ha dichiarato nel dicembre 2017 l’ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Nikki Haley, cercando di ottenere un maggiore sostegno alle sanzioni internazionali contro l’Iran, e forse un vero e proprio attacco al paese. Adesso ci risiamo.

Chi ha una certa età ricorderà quello che è accaduto dopo l’invasione statunitense dell’Iraq, con il diluvio di rapporti d’intelligence statunitensi d’alto livello sulle presunte armi di distruzione di massa irachene, usati per giustificare l’attacco. “Tutti” erano in pericolo, probabilmente anche Bolivia, Svizzera e Nepal, e quindi tutti dovevano sostenere l’invasione.

Il presidente George W. Bush voleva rovesciare Saddam Hussein, il dittatore iracheno, e i servizi d’intelligence statunitensi hanno lavorato per trovare delle ragioni che sostenessero questo programma. Ci è stato detto che Saddam aveva cercato di comprare uranio in Niger (una falsità, fondata su documenti inventati). Gli Stati Uniti non potevano permettersi di aspettare le prove definitive delle intenzioni di Saddam “in forma di fungo atomico”, dichiarò allora il presidente Bush.

Gli errori si ripetono

Alla fine gli Stati Uniti hanno avuto la loro guerra, senza trovare alcuna prova di un programma di produzione di armi di distruzione di massa in Iraq. Ma non hanno imparato nessuna lezione. All’Onu Haley ha provato a gettare le fondamenta per un’analoga avventura di Trump in Medio Oriente. Stessa storia, giorno diverso.

Il copione è il seguente. L’Iran è una potenza aggressiva ed espansionistica che minaccia chiunque in ogni luogo del mondo. La prova sarebbe che sta aiutando i cattivi nello Yemen, gli houthi, a scagliare missili sugli innocenti cittadini sauditi. Anzi sta proprio fornendo i missili ai malvagi houthi.

Questi ultimi, un’ampia tribù sciita dello Yemen settentrionale, sono effettivamente dei ribelli, e controllano ormai buona parte del paese, compresa la capitale. La cosa ha fatto infuriare i sauditi, che avevano messo al potere il precedente governo, nel 2012, con l’obiettivo di reprimere le rivolte che avevano infiammato lo Yemen durante le primavere arabe.