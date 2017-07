La peggior crisi umanitaria al mondo è ignorata da politici e giornalisti

Il 18 luglio un jet saudita ha colpito un convoglio di automobili nel distretto di Mawzaa, in Yemen. L’attacco ha provocato la morte di almeno venti civili, di cui molti appartenenti a un’unica famiglia. A bordo delle automobili c’erano famiglie in fuga dagli scontri nei pressi della città di Taiz, nello Yemen sudoccidentale.

“In Yemen non esiste un luogo sicuro per i civili”, spiega Shabia Mantoo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Secondo l’ Unhcr questo incidente, come altri in precedenza, “evidenzia gli estremi pericoli che si presentano ai civili in Yemen, soprattutto a quelli che cercano di fuggire dalla violenza. Sono loro a essere i più colpiti dal conflitto.”

L’Arabia Saudita non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’incidente. Già in precedenza aveva analizzato altri incidenti che avevano coinvolto obiettivi sensibili, e nell’aprile del 2017 aveva ammesso la responsabilità per molti di essi. Ma in ogni occasione il governo di Riyadh ha dichiarato di non essere a conoscenza della presenza dell’ospedale colpito o ha sostenuto che le aree civili erano utilizzate dalla coalizione yemenita anti saudita come basi militari. È impossibile negare il peso delle prove che dimostrano la pratica saudita di bombardare aree civili (scuole, ospedali, mercati e zone abitate), ma i sauditi continuano a non assumersi la piena responsabilità di quanto accaduto.

Il paese più ricco del mondo arabo, l’Arabia Saudita, è entrato in guerra nel 2015 con il paese più povero del mondo arabo. Da allora lo Yemen, con una popolazione di 25 milioni di abitanti, è stato sostanzialmente distrutto. Le Nazioni Unite hanno rilevato passo passo la portata della tragedia. I numeri sono sbalorditivi. Questa guerra ha provocato la morte di più di 20mila persone, di cui almeno la metà civili. Il numero dei feriti non può essere precisato perché metà gli ospedali e centri medici dello Yemen non sono operativi. Questo significa che non è possibile stabilire quante persone si sono presentate per farsi curare.