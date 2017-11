L’Arabia Saudita lancia i primi ultimatum all’Iran

In teoria questa guerra di parole non dovrebbe diventare una guerra di proiettili. La maggior parte dei diplomatici e specialisti di Medio Oriente sottolinea che a rigor di logica l’Arabia Saudita non dovrebbe spingersi fino a uno scontro militare con l’Iran, perché i suoi soldati non hanno mai veramente combattuto e perché il principe ereditario Mohammad bin Salman ha già il suo bel da fare a Riyadh per consolidare il suo potere.

Tutto vero, ma esiste un’altra logica di cui tenere conto: se l’Iran non sarà respinto adesso verso le sue frontiere, l’Arabia Saudita uscirà sconfitta dalla guerra di influenza che oppone i due paesi in tutta la regione ormai da quarant’anni.

È per questo che il principe ereditario saudita ha alzato i toni contro gli iraniani e ha dato il via a un braccio di ferro con Teheran in Libano, destabilizzando la situazione.

Il messaggio di Hariri

Il 19 novembre la Lega araba si riunirà “d’urgenza” su richiesta di Riyadh. Un memorandum preparato dall’Arabia Saudita spiega che “le violazioni commesse dall’Iran nella regione araba mettono a rischio la sicurezza e la pace”. Riyadh vorrebbe mobilitare il mondo arabo contro Teheran, e l’obiettivo dei sauditi ha cominciato a manifestarsi nella prima intervista concessa dal primo ministro libanese Saad Hariri da quando si è dimesso, otto giorni fa, su richiesta dei leader sauditi.