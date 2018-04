Le parole del papa sull’inferno, oltre le smentite del Vaticano

Il papa non ha detto che non esiste il paradiso. Del resto, non c’è niente di imbarazzante nell’idea che le brave persone vadano in paradiso quando muoiono. A chi non ne sa niente, può sembrare la proiezione di un proprio desiderio, ma è quel genere di cose che un dio amorevole e onnipotente offre alle proprie creature. Il papa ha detto che non esiste l’inferno.

Appena l’ha detto, la sala stampa del Vaticano si è mobilitata per negare che avesse fatto una simile affermazione, come è accaduto molte altre volte quando il papa è uscito dal seminato. Ma naturalmente lo ha detto davvero, e il motivo è ovvio.

È molto difficile per una persona istruita e con una sensibilità moderna credere che un dio amorevole possa condannare tutti gli esseri umani che ha creato a un castigo eterno fatto di torture fisiche e angosce mentali. Non è così che si comportano i padri amorevoli in carne e ossa, perfino con i bambini disubbidienti, e quindi la visione tradizionale dell’inferno è un tema costante per molti teologi cattolici.

Dilemmi condivisi

Se non vivete in una bolla religiosa, la cosa non è un problema: niente paradiso, niente inferno, niente dio, solo noi esseri umani sotto un cielo vuoto. Ma gli uomini di fede come papa Francesco, che vogliono credere che “Dio è amore”, faticano ad accettare il concetto d’inferno. Ed Eugenio Scalfari, cresciuto all’interno di una fede che ha abbandonato molto tempo fa, continua a simpatizzare con i loro dilemmi.

Scalfari, che ha 93 anni, ha fondato il quotidiano la Repubblica, ed è ancora attivo come giornalista. Ateo dichiarato, ha incontrato papa Francesco per anni, facendo con lui lunghe conversazioni su questioni religiose. È un giornalista atipico, che non registra le sue interviste e non prende neppure appunti, preferendo “ricostruire” le conversazioni a partire dalla sua memoria.

Avendo personalmente fatto migliaia d’interviste (registrandole o prendendo appunti), invidio a Scalfari la libertà di cui gode nell’immergersi completamente nella conversazione. Dubito che riesca sempre a ricordarsi le frasi dell’intervistato parola per parola, ma sono sicuro che raramente si sbaglia sul significato di quanto è stato detto. E sospetto che sia proprio il fatto che Scalfari non fornisca trascrizioni fedeli a spingere Francesco a incontrarlo.

Le recenti conversazioni tra i due uomini, raccontate da Scalfari su la Repubblica il 29 marzo, cominciano con il giornalista che chiede al papa dove vadano le “anime cattive” e in che modo siano punite. Secondo il resoconto di Scalfari, Francesco avrebbe risposto così: