Londra uscirà malconcia dall’Unione europea

L’assoluta sconsideratezza del “sogno della Brexit” è esemplificato dallo stesso Johnson, che prima ha paragonato i piani di negoziato di May al tentativo di “lucidare uno stronzo”, poi ha cambiato idea sostenendoli per 36 ore, salvo poi finire per dimettersi, affermando che avrebbero ridotto il Regno Unito a uno “stato vassallo” con lo “statuto di una colonia” dell’Ue. Eppure in nessun momento di questa discussione nessuno dei due ha presentato una controproposta coerente.

Senza alternative coerenti L’8 luglio David Davis, falco della Brexit e titolare dell’assurdo incarico di segretario di stato per l’uscita dall’Unione europea, ha rinnegato il suo sostegno di breve durata agli obiettivi fissati da May per il negoziato, e si è dimesso in segno di protesta. Poco dopo l’ha seguito il ministro degli esteri Boris Johnson, sostenendo che il piano di May significava che “il sogno (della Brexit) stava morendo, soffocato da dubbi inutili”.

“Non avevano altro da offrire. Nessun piano b. Li ha respinti”, ha dichiarato un funzionario di governo a proposito dei sostenitori di una Brexit dura dopo che la premier Theresa May era riuscita far accettare una “Brexit morbida”, durante una riunione di crisi del governo lo scorso febbraio. Ma la tregua tra le due fazioni, una favorevole alla permanenza nell’Ue e l’altra all’uscita, all’interno del litigioso Partito conservatore, è durata meno di 48 ore.

Ma qual è il motivo di tutto questo clamore? La posizione sul negoziato delineata con grande difficoltà da May due anni dopo il referendum che ha raccolto un 52 per cento di voti a favore di una non meglio definita Brexit, non avrebbe mai potuto essere accettata dall’Unione europea. Il suo unico pregio è stato quello di far sembrare possibile una riconciliazione delle due fazioni del Partito conservatore, i favorevoli all’uscita e i sostenitori della permanenza. Ma l’unità imposta da May è crollata prima della fine del weekend.

Tutte e quattro le principali cariche dello stato – premier, ministro delle finanze, ministro degli esteri e ministro dell’interno– sono oggi in mano a politici conservatori che hanno votato a favore della permanenza in Europa al referendum. Eppure questi non sono in grado di convincere il loro partito ad accettare neanche una “Brexit morbida”, che manterrebbe l’attuale accesso del Regno Unito al suo principale partner commerciale, l’Ue.

Il tempo sta finendo

La forza dei sostenitori della Brexit sta nell’implicita minaccia di poter organizzare una rivolta in grado di rovesciare May, dividere definitivamente il Partito conservatore e portare a elezioni anticipate che favorirebbero il Partito laburista. In realtà potrebbero non avere davvero i numeri per farlo, visto che in molti ritengono che una maggioranza dei parlamentari conservatori preferisca una Brexit molto morbida o addirittura non voglia alcuna Brexit, ma May preferisce non rischiare.