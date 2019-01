Erdoğan e Trump creano il caos a danno dei curdi

Può darsi che sia arrabbiato con Trump, in una modalità passivo-aggressiva, per la sua decisione di abbandonare la Siria alle forze (malvagie) iraniane e russe che sostengono il dittatore siriano Bashar al Assad.

Probabilmente no. Pompeo è davvero convinto (come molti cristiani evangelici statunitensi) che gli Stati Uniti siano impegnati in una lotta del bene contro il male in Medio Oriente. “È una battaglia senza fine… Fino all’estasi”, ha dichiarato tre anni fa.

Trump si è sempre opposto alle guerre senza fine degli Stati Uniti in Medio Oriente, e si è quindi completamente bevuto il suggerimento di Erdoğan, twittando la sua decisione di ritirare le truppe statunitensi senza discuterne prima con nessun altro. Solo più tardi i pochi adulti rimasti alla Casa bianca gli hanno spiegato che Erdoğan progettava di soggiogare o uccidere i principali alleati degli Stati Uniti in Siria, i curdi. A sua discolpa va detto che Trump odia l’idea di tradire i curdi siriani, le cui milizie, le Unità di protezione del popolo (Ypg), hanno subito migliaia di perdite combattendo insieme alle forze degli Stati Uniti per sconfiggere i jihadisti fanatici del gruppo Stato islamico (Is).

Trump vuole comunque riportare a casa le truppe statunitensi, ma adesso pone una condizione. I turchi devono promettere di non invadere la Siria nord-orientale e di schiacciare le Ypg appena le truppe degli Stati Uniti se ne saranno andate.

Erdoğan ha risposto che niente di quel che Trump ha detto o fatto avrebbe potuto impedirgli di distruggere questi “terroristi” (che non hanno mai attaccato la Turchia) curdi. A quel punto, Donald Trump ha twittato che gli Stati Uniti “devasteranno economicamente la Turchia se questa colpirà i curdi”.

Tutto chiaro fin qui? Bene.

Il progetto di Erdoğan

Non si direbbe, da quanto detto finora, che Stati Uniti e Turchia siano stati stretti alleati nell’ultimo mezzo secolo. Questa alleanza, tuttavia, si sta velocemente disfacendo. Erdoğan si è mosso in autonomia in Medio Oriente, finora con esiti piuttosto nefasti.

Il “sultano”, come lo chiamano i suoi ammiratori, vuole rafforzare il suo governo personalistico e reislamizzare la Turchia, che si era evoluta in una repubblica laica e democratica nei precedenti ottant’anni. Vuole anche promuovere l’islam sunnita in tutta la regione. I due obiettivi non sono compatibili e per questo cambia spesso posizione.

Quando nel 2011 sono esplose le rivolte in Siria, nel periodo delle primavere arabe, Erdoğan le ha sostenute perché il regime di Bashar al Assad è dominato dagli alawiti, una setta musulmana sciita. Ha mantenuto aperte le frontiere e permesso che nuove reclute e armi arrivassero ai ribelli, compresi anche gli estremisti dell’Is.