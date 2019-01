La trattativa in Afghanistan arriva con 17 anni di ritardo

“I taliban si sono impegnati, con nostra soddisfazione, a rispettare quanto necessario per evitare che l’Afghanistan possa diventare una piattaforma per terroristi o gruppi terroristici internazionali”, ha dichiarato Zalmay Khalizad, il funzionario statunitense incaricato delle trattative di pace in Afghanistan, il 29 gennaio scorso. Ma allora perché gli Stati Uniti non hanno discusso la stessa questione con i taliban 17 anni fa, nell’ottobre 2001?

Il rappresentante degli Stati Uniti ha appena trascorso sei giorni a negoziare con i talebani in Qatar, e ha ottenuto da loro la promessa che non permetteranno mai a formazioni terroristiche come Al Qaeda o il gruppo Stato islamico (Is) di usare l’Afghanistan come base per le loro attività. I taliban sono islamisti e nazionalisti (nonostante l’incompatibilità di questi due princìpi), ma non sono mai stati dei terroristi internazionali.

La reazione sbagliata

Ora bisognerà scegliere le date per il ritiro definitivo degli Stati Uniti dall’Afghanistan (tra circa 18 mesi) e aprire dei negoziati diretti tra il governo afgano, sostenuto da Washington, e i taliban. C’è ancora molto da fare, ma la cosa potrebbe funzionare.

E quindi congratulazioni a Donald Trump, e vergogna a quegli analisti ed esperti di Washington che non hanno mai avuto la forza di consigliare semplicemente di mettere fine alla più lunga guerra mai condotta dagli Stati Uniti. Alcuni di loro sono le stesse persone che 17 anni fa non si sono rese conto che quei negoziati dovevano svolgersi allora.

L’invasione dell’Afghanistan compiuta dagli Stati Uniti nell’ottobre 2001 è stata sempre e solo spiegata come reazione agli attentati alle due torri dell’11 settembre 2001. Il paese è stato preso di mira perché i taliban, che erano saliti al potere cinque anni prima, avevano permesso a Osama Bin Laden e al suo gruppo di estremisti islamisti di creare una base in Afghanistan, e si è dato per scontato che gli stessi taliban fossero coinvolti nei terribili attentati di New York e Washington.