La strage di Christchurch nasce dal razzismo dell’Australia

Per questo motivo direi che la domanda che oggi dobbiamo porci è la seguente: perché l’Australia è quello che è? Perché tutto mi è sembrato più comprensibile quando ho scoperto che l’assassino islamofobo è un australiano? La risposta va cercata in parte nelle caratteristiche del mondo dell’informazione in Australia, e non sto parlando dei social network. Parlo dei mezzi d’informazione tradizionali e dunque, sostanzialmente, parlo della News Corp e di Rupert Murdoch.

Ostilità contenuta Scrivo queste parole con una certa riluttanza, perché alcuni dei miei familiari vivono in Australia. Ma resta il fatto che l’Australia è uno dei paesi più razzisti del mondo anglofono. Perfino negli Stati Uniti, da due anni governati da Donald Trump, oggi è meno probabile intercettare frasi razziste o islamofobe (per quanto se ne sentano comunque molte).

Altrettanto vero è che quasi tutti gli attentati sono progettati per sfruttare i social network. Brenton Tarrant, l’assassino di Christchurch, aveva con sé diversi fucili semiautomatici, ma la sua vera arma era la telecamera GoPro piazzata sulla testa per trasmettere in diretta il massacro.

Il motivo per cui gli australiani sono più razzisti dei neozelandesi affonda le sue radici in un passato lontano

Il dominio pressoché assoluto della News Corp nel panorama dei mezzi d’informazione australiani ha pochi eguali negli altri paesi democratici. Il gruppo di Murdoch ha un istintivo atteggiamento islamofobo e xenofobo. D’altronde lo stesso Murdoch aveva già superato i quarant’anni quando la politica dell’”Australia bianca” (con il rifiuto di tutti gli immigrati non bianchi) è stata ufficialmente abbandonata.

Le varie testate della News Corp non si stancano mai di attaccare i musulmani e in generale di veicolare un razzismo spinto. Di recente hanno cominciato a sostenere i concetti del nazionalismo bianco e nel 2018 hanno diffuso ostinatamente il mito del “genocidio bianco” a danno degli agricoltori bianchi del Sudafrica. Il principale opinionista della News Corp, Andrew Molto, ha scritto un editoriale parlando della presunta “grande sostituzione” (dei bianchi causata dagli immigrati non bianchi).

Le radici nel passato

La News Corp ha scelto di stare dalla parte sbagliata in quasi tutti i dibattiti nazionali, dalla partecipazione dell’Australia alle guerre in Vietnam e in Iraq fino al rifiuto di accogliere i profughi soccorsi in mare (che continuano a marcire in centri di detenzione nei vicini paesi insulari del Pacifico come Nauru e Papua Nuova Guinea). Oggi questa politica è talmente normalizzata da avere un sostegno bipartisan nel parlamento australiano.

Naturalmente in questo contesto viene da porsi un interrogativo simile a quello dell’uovo e della gallina. Murdoch e molti dei suoi giornalisti spacciano queste fesserie, ma è altrettanto vero che sono australiani e dunque sono nati in un contesto razzista. Non hanno inventato niente. Al contrario, fanno ciò che gli viene naturale. Il vero motivo per cui gli australiani sono più razzisti dei neozelandesi affonda le sue radici in un passato molto più lontano.

I due paesi sono stati colonizzati a distanza di cinquant’anni l’uno dall’altro da persone provenienti dallo stesso paese e della stessa etnia: inglesi, irlandesi e scozzesi. Ma i popoli che hanno incontrato erano molto diversi tra loro.

Gli aborigeni australiani vivevano in piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori che non avevano mai sviluppato l’agricoltura nonostante avessero abitato quelle terre per 65mila anni. I maori neozelandesi, invece, erano arrivati appena cinquecento anni prima dei bianchi ma avevano già fattorie, vivevano in protostati (territori governati dai capi tribù) e avevano costruito fortezze in tutta la North Island.