Riconoscere la sovranità israeliana sul Golan è un’ipocrisia

Quando il 25 marzo il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che sostiene la sovranità d’Israele sulle alture del Golan, il grido di protesta che si è levato ha ampiamente superato i confini del mondo arabo. È stato detto che la sua azione contravviene gli accordi internazionali sull’“inammissibilità dell’acquisizione di un territorio con la forza”. Ovvero, che è stata un’azione di conquista. Sfortunatamente si tratta solo di princìpi, non di un diritto internazionale ferreo davvero in vigore.

Ciò che garantisce la posizione d’Israele sulle alture del Golan è la sua schiacciante superiorità militare, e lo stesso vale per tutti i territori occupati al mondo. Esiste un testo nella carta dell’Onu (articolo 2) che impone a tutti i paesi affiliati di non ricorrere “alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un qualsiasi stato”, ma si tratta di una pia illusione, non di una legge fatta universalmente rispettare.

L’unico motivo per cui oggi Trump ha “riconosciuto” le alture del Golan come un territorio israeliano è dare una piccola spinta elettorale al suo caro amico, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, oggetto di accuse di corruzione che potrebbero costargli le elezioni il prossimo 9 aprile. La cosa non cambia la situazione legale agli occhi del resto del mondo, né rende più sicuro il controllo del territorio da parte d’Israele.

Dal punto di vista di Israele la questione è chiusa dal 1981, anche se nessun altro paese al mondo ha accettato quest’annessione, neppure il suo più grande alleato, gli Stati Uniti. Hanno tutti continuato a riferirsi ai “territori occupati”, che includono la alture del Golan, così come vengono descritti dalla risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti. Israele è andata dritta per la sua strada, e la questione legale è stata tenuta in sospeso per altri 38 anni.

Quando c’è un’azione di conquista all’occupato è richiesto, se possibile, di reagire da solo, come ha fatto il Regno Unito quando l’Argentina ha invaso le isole Falkland. La vittima riceverà probabilmente un minimo di copertura legale da parte del diritto internazionale, ma è improbabile che ottenga un sostegno militare, a meno che non sia nell’interesse di altri paesi farlo.

Simili interessi erano effettivamente in gioco durante la guerra del Golfo del 1990- 1991, quando l’Iraq invase il Kuwait. Per motivi strategici (ovvero il petrolio), molti paesi arabi e occidentali offrirono volontariamente le proprie forze militari per resistere a tale conquista, ottenendo peraltro il sostegno legale dell’Onu, per quel che può contare.

Ma quando è una grande potenza a invadere, come la Cina in Tibet (1950), l’Unione Sovietica in Afghanistan (1979) o gli Stati Uniti a Grenada (1983), a Panama (1989) o in Iraq, l’Onu è paralizzato dai veti del Consiglio di sicurezza, e la maggior parte degli altri paesi non osa intervenire. Gli invasori non hanno alcuna copertura legale, ma questo non li ferma.

Quando a invadere sono paesi che non sono grandi potenze, come nel caso della presa di Timor da parte dell’Indonesia, o l’annessione del Sahara Occidentale da parte del Marocco, entrambe avvenute nel 1975, le vittime non possono godere di alcun aiuto esterno a meno che qualche grande paese s’interessi al caso. O a meno che la popolazione locale sia in grado di organizzare una guerriglia abbastanza duratura da spingere il conquistatore a rinunciare all’impresa e a tornare a casa. A Timor la cosa è riuscita, nel Sahara Occidentale è invece fallita.