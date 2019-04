Per la rivoluzione sudanese si apre una stagione difficile

Per addolcire la pillola, l’esercito ha anche costretto Salah Gosh, capo dei servizi di sicurezza e d’intelligence, universalmente odiati e responsabili di vari omicidi, a dimettersi. Speravano così che i manifestanti si sarebbero fermati. I generali volevano in realtà solo un paio d’anni, il tempo di distruggere le prove e accumulare il denaro per la loro pensione con fondi statali rubati prima di andarsene in esilio.

Il 12 aprile, alla sera, l’esercito ha convinto Ibn Auf a “dimettersi”, nominando al suo posto un altro generale, Abdelfattah al Burhan, come capo del consiglio militare ad interim. Al Burhan aveva due vantaggi: era uscito a parlare con i manifestanti e non è accusato di crimini di guerra dalla Corte penale internazionale o minacciato da sanzioni internazionali (al contrario di Al Bashir e Ibn Auf).

Cambiare di nuovo cavallo Gli altri generali hanno avuto la chiara impressione che Ibn Auf non avesse davvero capito la gravità della situazione. I manifestanti non hanno mollato e addirittura alcuni dei soldati dell’esercito hanno sparato agli agenti dei servizi di sicurezza, fdeli al regime, quando questi hanno cercato di attaccare i manifestanti. E così è arrivato il momento di cambiare nuovamente il cavallo su cui puntare.

Niente da fare. Quando la folla ha scandito “vogliamo la caduta del regime”, intendevano davvero tutto il regime. E il 16 aprile è subentrata l’Unione africana (Ua), con la minaccia di sospendere il Sudan dall’organizzazione panafricana qualora l’esercito non avesse restituito il potere ai civili entro quindici giorni.

L’Ua è un’organizzazione diversa rispetto al suo corrotto e inutile predecessore, l’Organizzazione per l’unità africana (Oua). Nonostante alcuni passi falsi, l’Ua è riuscita a costruirsi una reale autorità morale nella politica africana e gode di una reputazione più alta rispetto a qualsiasi unione regionale del mondo, a eccezione dell’Unione europea. Quando dice ai soldati africani di smettere d’impicciarsi di politica, è possibile che questi le diano retta.

Una pesante eredità

È quindi ragionevole credere che presto a Khartoum potremo vedere un governo di transizione interamente composto da civili. Anche senza una transizione di due anni. Tre mesi per organizzare elezioni libere, sei al massimo. Ma i problemi cominceranno dopo.

È evidente che le rivoluzioni democratiche non violente come questa ereditano enormi problemi economici. Se non ci fossero tali problemi, la maggior parte delle persone non scenderebbero in strada per protestare.

Il Sudan ha perso tre quarti dei proventi petroliferi otto anni fa, quando il Sud Sudan ha dichiarato l’indipendenza, tenendo per sé la maggior parte degli impianti d’estrazione. I 43 milioni di cittadini sudanesi hanno poco altro a disposizione per il loro sostentamento.

L’agricoltura potrebbe aiutare se la corruzione non fosse enorme, ma il Sudan è un paese con milioni di ettari di terra coltivabile potenzialmente fertile, dove il prezzo del pane è triplicato negli ultimi tre mesi.

È stato l’aumento del prezzo dei prodotti alimentari a scatenare, in ultima istanza, la rivoluzione nel paese, proprio come era successo per la maggior parte delle rivoluzioni della “primavera araba” di otto anni fa. Solo uno dei sei paesi arabi che hanno intrapreso quel cammino nel 2011 è oggi democratico e pacifico. La sensazione è che anche per il Sudan le possibilità di farcela non siano tantissime.