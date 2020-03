Quando (per salvargli la vita) si chiudono in casa le persone, inevitabilmente si blocca anche gran parte dell’economia. E nella maggior parte dei paesi la serrata durerà sicuramente fino a maggio o giugno. La promessa di Donald Trump di riaprire l’economia statunitense tra due settimane è un’illusione. Nel frattempo, quindi, da dove verrà il denaro?

La maggior parte delle persone ha ancora un lavoro e uno stipendio: chi è impiegato nei servizi essenziali e deve andare a lavorare, chi può farlo da casa, ma anche parecchie altre persone.

Tuttavia tra un terzo e un quarto degli occupati è inoperoso perché i datori di lavoro, dalle compagnie aeree ai negozi, hanno ridotto le attività o hanno temporaneamente chiuso bottega. Se si lasciassero queste persone senza reddito, si riprodurrebbero le condizioni della Grande depressione degli anni trenta, quando il tasso di disoccupazione schizzò al 24 per cento negli Stati Uniti e il pil del paese si ridusse di quasi metà.

Adolf Hitler salì al potere quando la disoccupazione in Germania era salita al 30 per cento: miseria e disperazione possono portare alla violenza. Nessuno aveva voglia di rivedere quel film, così dopo la seconda guerra mondiale ogni paese sviluppato creò uno stato sociale per proteggere la popolazione dagli effetti più deleteri dei “cicli economici”.

Soldi dall’elicottero

Lo stato sociale ha fatto il suo dovere per buona parte del secolo (anche negli Stati Uniti, dove per la prima volta venne introdotto un rudimentale stato sociale con il New deal di Franklin Roosevelt degli anni trenta). Ma non è sufficiente a mantenere attiva la macchina economica quando una grossa porzione della forza lavoro rimane inattiva per motivi non economici ma sanitari.

È per questo che i governi, anche i più conservatori come quelli di Regno Unito e Stati Uniti, ricorrono a quello che mezzo secolo fa l’economista Milton Friedman definì helicopter money (soldi dall’elicottero).

L’idea è che un governo possa ridare impulso a un’economia in cui la capacità di spesa è crollata (perché troppi sono senza lavoro) semplicemente offrendo denaro gratis ai consumatori sul lastrico: come se lo si gettasse da un elicottero. In fondo il denaro è gratuito anche per i governi, che devono semplicemente chiedere alle banche centrali di stamparlo.