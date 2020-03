Quando Thorsten Windus-Dörr si è preparato per andare al lavoro, un giorno di inizio marzo, non ha indossato la solita camicia bianca o azzurra ma un maglione di lana verde a quadri. Invece che alla scrivania nell’ufficio della sua agenzia di comunicazione, si è seduto al tavolo della cucina di casa, su una panca di legno con una coperta in lana di pecora addosso, davanti a un collage di foto della moglie. Quel giorno Windus-Dörr, imprenditore di 61 anni, ha lavorato da casa. La sua azienda ha avviato una simulazione di due giorni, chiedendo ai suoi tre dipendenti e ai cinque collaboratori esterni di provare il telelavoro. Windus-Dörr e il suo socio volevano capire se l’agenzia, che offre servizi di pubbliche relazioni e consulenze sulla comunicazione in momenti di crisi, è in grado di funzionare anche nell’emergenza, quando tutti i dipendenti lavorano dalle loro cucine e dai loro salotti.

È una domanda che oggi si fanno molti imprenditori in Germania e nel resto del mondo. All’inizio a ricorrere al telelavoro sono state le aziende con dipendenti contagiati dal virus, ma poco dopo hanno cominciato a farlo anche le aziende che non hanno registrato casi, come misura preventiva e come test per prepararsi all’emergenza.

Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica, in tempi normali circa il 12 per cento degli occupati in Germania lavora da casa. Ma ora il sistema economico è costretto a fare un grande esperimento: cosa succede se nessuno va in ufficio? È la situazione che si è verificata il 9 marzo in uno dei più moderni grattacieli di Francoforte: la Banca centrale europea (Bce) voleva capire se è possibile gestire gli affari anche lavorando da remoto. Una portavoce della Bce ha dichiarato che il test ha avuto risultati soddisfacenti, se si escludono i pochi casi in cui i lavoratori hanno avuto difficoltà ad accedere alla rete. Il 10 marzo dall’esercitazione si è passati alla realtà: alla Bce è stato registrato il primo caso di nuovo coronavirus e a circa cento persone è stato chiesto di lavorare da casa. Stavolta per più di un giorno.

Per il momento nessuno dei dipendenti di Thorsten Windus-Dörr è stato contagiato. L’imprenditore racconta che non tutti i clienti dell’agenzia si sono mostrati comprensivi verso le misure adottate. Alcuni le hanno giudicate “ridicole” ed “esagerate”, e anche per questo il test è durato solo due giorni. Windus-Dörr era preoccupato che la tecnologia a disposizione non fosse abbastanza aggiornata, e che quindi la gestione da remoto della rete aziendale potesse non funzionare o i che colleghi potessero riscontrare problemi durante le conferenze via Skype. Ma alla fine tutto è andato liscio. L’unico problema ha riguardato il centralino telefonico aziendale, che ha impiegato troppo tempo a trasferire le chiamate sui cellulari dei dipendenti.

Affari d’oro

TeamViewer è un’azienda che offre programmi per lavorare in remoto. L’azienda ha sede a Göppingen, vicino a Stoccarda, e da qualche tempo si è specializzata in applicazioni per il lavoro da casa. Dopo l’inizio dell’epidemia TeamViewer è diventata molto popolare. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo le sue azioni sono salite di più del 30 per cento. Anche il software è più richiesto che mai. Stando ai dati forniti dall’azienda, a Wuhan, la città cinese più colpita dal nuovo coronavirus, il numero degli accessi è triplicato e dalla fine di febbraio anche in Europa c’è stato un picco improvviso di utenti: prima nell’Italia settentrionale, poi nelle aree della Germania particolarmente colpite dal virus, come quella di Heinsberg. L’ufficio vendite riceve richieste da tutto il mondo. “I processi decisionali, che normalmente nelle aziende possono durare mesi, sono stati accorciati dal coronavirus anche a pochi giorni. Per le aziende la questione è d’importanza cruciale”, spiega una portavoce di TeamViewer.

Josephine Hofmann, dell’istituto d’ingegneria Fraunhofer, con sede a Stoccarda, svolge ricerche sul mondo del lavoro. La sua ipotesi è che per molte aziende che finora hanno evitato il lavoro da casa la situazione attuale sia molto distante dalla normale attività. L’istituto sta elaborando un protocollo che aiuti le aziende a strutturare il lavoro in remoto. Il virus, sostiene Hofmann, non sarà l’unico evento che porterà le persone a lavorare da casa.