Attualmente Joe Biden ha conquistato il 50 per cento dei voti, contro il 48 per cento di Donald Trump. Considerando che negli stati ancora incerti la battaglia è serrata, difficilmente queste percentuali cambieranno. Questo significa che Biden ha ottenuto almeno tre milioni di voti in più rispetto a Trump. Questo vantaggio, però, non gli garantisce la vittoria, così come i tre milioni di voti in più non hanno garantito la vittoria a Clinton nel 2016.

In secondo luogo i repubblicani sono quasi sicuri di conservare la maggioranza al senato. Di conseguenza potranno bloccare qualsiasi legge che i democratici dovessero proporre in caso di vittoria di Biden, compreso ogni tentativo di affrontare il tema del collegio elettorale (una missione disperata in ogni caso).

La mancata conquista del senato impedirà ai democratici anche di nominare nuovi giudici per la corte suprema, ovvero l’unica soluzione per ribaltare la maggioranza conservatrice messa in piedi dairepubblicani all’interno dell’alto tribunale (attualmente 6 giudici contro 3). Questo significa che un’eventuale decisione della corte suprema per ripristinare il divieto di aborto o per smantellare le riforme sanitarie di Obama sarebbe impossibile da cancellare.

Infine è molto probabile che assisteremo alla prosecuzione della guerra culturale (quasi sempre senza armi) che ha già ossessionato e deturpato gli Stati Uniti. Se Trump dovesse perdere le elezioni ma continuasse a negarlo, ventilando l’accusa di brogli (evento abbastanza scontato), lo scontro si intensificherà. Per Trump la presidenza è una questione esistenziale. Se la perdesse, infatti, rischierebbe una valanga di procedimenti giudiziari.

C’è chi sostiene che un’amnistia potrebbe spingere Trump ad accettare la sconfitta elettorale e abbandonare la Casa Bianca senza fare troppo chiasso. Sarebbe un’ottima idea, se solo potesse funzionare. Sfortunatamente Joe Biden potrebbe offrire a Trump soltanto un’immunità dai processi federali, mentre alcuni dei problemi legali più seri di Donald Trump sono a livello statale.

La voce ai tribunali

Dunque Trump è costretto ad aggrapparsi alla leadership del Partito repubblicano e a scatenare il maggior numero possibile di contenziosi legali sul voto e sullo spoglio. Quando lavorava nel campo immobiliare il suo primo istinto era quello di paralizzare i suoi avversari con un balletto di cause e ingiunzioni, anche se le probabilità di vittoria nei tribunali erano scarse. In questo modo Trump poteva quantomeno guadagnare tempo.

In questo caso esiste anche la possibilità, seppur risicata, che una causa arrivi fino ai suoi amici della corte suprema.

La battaglia nei tribunali sarà lunga e sfiancante, e le elezioni non regaleranno agli Stati Uniti nessun “sollievo” o “soluzione”.

Nel momento in cui scrivo sembra che Biden riuscirà a spuntarla e diventerà il 46° presidente del paese. Ma la sua vittoria non sarà abbastanza convincente, sia per molti statunitensi sia per gli stranieri. Fuori dai confini del paese, a partire dal 2016, si è diffusa una considerazione che le ultime elezioni hanno ulteriormente rafforzato: non ci si può fidare degli Stati Uniti.

Il fatto che gli statunitensi abbiano quasi rieletto Donald Trump dopo averne potuto osservare il comportamento ogni giorno (letteralmente) per quattro anni non lascia ben sperare sul buon senso dell’opinione pubblica. Se metà degli statunitensi non riesce a riconoscere un ciarlatano così sfacciato, forse queste persone non dovrebbero avere la possibilità di uscire di casa senza la supervisione di un adulto.