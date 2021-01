Quella prima vittoria aveva permesso a Biden di rientrare in corsa. Due giorni dopo, durante il cosiddetto super martedì, aveva vinto in dieci dei quattordici stati in ballo ottenendo di fatto la nomination democratica. Ma se il South Carolina avesse organizzato le sue primarie anche solo qualche giorno dopo, Biden si sarebbe presentato al super martedì da perdente e probabilmente sarebbe uscito di scena.

Joe Biden è stato tre volte fortunato. Non solo ha vinto le primarie del Partito democratico e poi le elezioni presidenziali. Ma dopo gli eventi eversivi del 6 gennaio assumerà le sue funzioni di presidente degli Stati Uniti con un’opposizione repubblicana in preda al caos, e probabilmente la situazione non cambierà per molto tempo. Niente di tutto questo era atteso e neanche probabile.

Ha avuto fortuna, anche se non è stato un anno facile per essere il candidato democratico. Donald Trump era preso in giro e detestato dal resto del mondo e da quasi metà della popolazione statunitense. Ma alla “base” di Trump questo non interessava, perché l’economia del paese andava a gonfie vele.

La stampa statunitense stava facendo del suo meglio per far apparire esaltante la corsa alle presidenziali, perché è di questo che avrebbe dovuto parlare e scrivere per gran parte del 2020. In realtà per i presidenti degli Stati Uniti in carica che si presentano per un secondo mandato, la rielezione è quasi sempre garantita se l’economia va bene.

Il secondo colpo di fortuna per Biden è arrivato appena dieci giorni prima della vittoria in South Carolina, quando negli Stati Uniti sono apparsi i primi casi di covid-19. A marzo l’epidemia era fuori controllo ma Trump, consapevole che la sua rielezione dipendeva dalla crescita economica, non ha preso provvedimenti per rallentare i contagi.