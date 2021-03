“Stiamo aspettando generi alimentari come latte di cocco e sciroppi, alcuni pezzi di ricambio per motori e poi a bordo ci sono alcuni carrelli elevatori e alcune merci di Amazon, di vario genere”, ha dichiarato Steven Parks dell’azienda inglese Seaport Freight Services, che è in attesa di venti dei 18.300 container che si trovano a bordo della nave Ever Given. Per quale di queste cose era necessario approvvigionarsi dall’Asia? Ah, certo. Gli alberi di cocco non crescono in Europa, dov’è diretta la Ever Given. Ma almeno l’80 per cento delle merci presenti nella gigantesca nave portacontainer che dal 23 marzo sta bloccando il canale di Suez e le 320 imbarcazioni in coda dietro di lei (di cui un terzo sono navi portacontainer e per il trasporto di automobili) non avevano davvero bisogno di girare mezzo mondo. La merce poteva essere prodotta molto più vicino a dove è richiesta. E in realtà è così che andavano le cose prima. Adesso che questa dannata mega-nave è stata finalmente liberata dai fondali, le normali attività riprenderanno e ogni giorno circa cinquanta imbarcazioni, responsabili di un ottavo del commercio mondiale, potranno nuovamente attraversare il canale di Suez. L’Egitto indubbiamente riesaminerà la sua decisione di lasciare la parte meridionale del canale a corsia unica e vivremo tutti felici e contenti.

E invece no. Caricare grandi quantitativi di merci superflue e di basso valore su gigantesche navi portacontainer ha senso solo per i contabili. Per buona parte dei beni trasportati da queste imbarcazione il ciclo di vita è il seguente: sono estratti da un buco nel terreno, trasformati in beni di consumo, spediti in mezzo mondo e quindi sepolti in un altro buco nel terreno. L’unica giustificazione per questa estrema manifestazione della globalizzazione è che i salari di una parte del mondo sono più bassi di quelli dell’altra parte. Ma è un ciclo mortale per gli equipaggi, composti perlopiù da persone povere di paesi poveri, ai quali non è nemmeno concesso di scendere a terra quando le navi si fermano per breve tempo nei porti. Ed è infernale per l’ambiente, perché quasi tutte queste navi bruciano oli combustibili.

La sola Ever Given, navigando, produce ogni giorno un inquinamento pari a cinquanta milioni di automobili

Questi oli combustibili pesanti (hfo) sono il residuo, simile a catrame, che rimane alle fine del processo di distillazione e “spaccatura” del petrolio, dopo che gli idrocarburi più leggeri come benzina e gasolio sono stati rimossi. La maggior parte delle navi merci brucia questi oli, con un processo così inquinante che la sola Ever Given, navigando, produce ogni giorno un inquinamento pari a cinquanta milioni di automobili che percorrono i loro tragitti quotidiani. Un paragone più pertinente, forse, è quello tra il settore del trasporto marittimo e quello dell’aviazione. Ognuno di questi produce circa il 3 per cento delle emissioni totali di origine umana, entrambi stanno crescendo rapidamente ed entrambi sono due belle gatte da pelare. Il loro problema fondamentale e condiviso è che non si possono facilmente elettrificare navi e aeroplani. L’elettricità prodotta da fonti buone e pulite come energia solare, eolica o idrica è di scarso aiuto, a causa della deplorevole mancanza di cavi sufficientemente lunghi. Anche le batterie sono troppo pesanti per gli aerei, e non durano abbastanza per le navi che trascorrono settimane in mare. È per questo che sia il commercio marittimo sia l’aviazione commerciale sono stati esclusi fin dall’inizio dal sistema di quote delle emissioni inquinanti cui hanno aderito i vari paesi. Al suo posto, all’Organizzazione marittima internazionale (Imo) e all’Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) è stato dato l’incarico di ridurre le emissioni del loro settore. Con i risultati che potete immaginare. Nel 2018 l’Imo ha promesso per la prima volta un’effettiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica dovute al trasporto marittimo: una riduzione del 50 per cento entro il 2050. Non emissioni “zero” entro il 2050, come hanno promesso 110 paesi, ma solo la metà. È un buon inizio: o almeno lo sarebbe, visto che l’Imo non comincerà a far ridurre effettivamente le emissioni prima del 2029 o 2030. Ci sono due modi di limitare i danni derivanti dalle emissioni di carburante usato nei trasporti via mare. Uno è bruciare olio combustibile a basso tenore di zolfo (che ha un costo supplementare compreso tra 15 e 20 dollari a tonnellata), che riduce le emissioni di anidride solforosa ma non l’anidride carbonica. Tuttavia la maggior parte delle navi brucia olio combustibile più economico, installando “depuratori a circuito aperto” per portare le emissioni allo 0,5 per cento di zolfo invece che al 3,5 per cento, scaricando lo zolfo in eccesso nell’oceano.

L’unico modo per tagliare velocemente le emissioni di anidride carbonica nel trasporto marittimo è abbassare la velocità delle navi: riducendo la velocità di una grande nave del 10 per cento, le sue emissioni calano del 27 per cento. Ma la misura migliore di tutte, fino all’arrivo di una nuova generazione di navi da carico alimentate a energia eolica, è ridurre semplicemente il volume di merci che viaggiano per mare. Potremo comunque avere mobili da giardino a buon mercato, scarpe da ginnastica di marca e uova di Pasqua di plastica, se lo vorremo, ma saranno prodotti più vicino a casa nostra e li pagheremo un po’ di più. E occorrerà fare, sul settore marittimo mondiale, una pressione per la riduzione delle emissioni almeno uguale a quella che l’opinione pubblica sta già esercitando sul settore dell’aviazione. (Traduzione di Federico Ferrone)

