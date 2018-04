Lettrici e lettori sono la speranza della Colombia

A Pasqua sono stato con alcuni amici in una zona isolata dei caraibi colombiani. Il cellulare non prendeva, non c’era wifi, non ci arrivavano le notizie insulse della politica e la vita trascorreva al ritmo lento dei bradipi che si arrampicano al rallentatore sugli alberi per mangiare con calma, con molta calma, fiori e germogli. Se c’è un animale in grado di rappresentare la bellezza della lentezza e la beatitudine di non avere fretta è il bradipo.

Uno di quei lenti pomeriggi di sopore, dormicchiando sull’amaca al suono ipnotico delle onde del mare, ci è venuta voglia di giocare al gioco del dizionario, uno dei giochi di società più divertenti. Ma nei nostri bungalow non c’era un dizionario.

Allora abbiamo pensato di andare nel paese più vicino, a mezz’ora di camminata lenta, per vedere se per caso da quelle parti, nella zona di Río Cedro, ci fosse una biblioteca per prenderne in prestito uno. Mi sono offerto di andare, perché ero quello che aveva più voglia di giocare. La biblioteca c’era, e il dizionario anche.

Da carcere a biblioteca

Me l’hanno prestato senza neanche chiedermi se mi chiamassi Pedro o Juan. La ragazzina che gestiva la biblioteca (che sembrava avere al massimo quindici anni) mi ha incuriosito. Si chiama Katy ed è una volontaria, organizza incontri di lettura per i bambini del paese. La zia, Luz Mary Cavadía, responsabile della struttura, era uscita per una commissione. Mi sono messo a guardare gli scaffali dove i libri erano sistemati in perfetto ordine.

C’erano ragazzini comodamente seduti a terra che leggevano, e Katy mi ha spiegato (avevo già il dizionario sottobraccio ed ero pronto ad andarmene) che prima quell’edificio era stato il carcere e il commissariato di polizia del paese, ma ora che non c’erano più i fondi necessari per avere la polizia, l’avevano dato in prestito alla biblioteca.

Quando me ne stavo andando è arrivata la direttrice, Luz Mary, che è anche una lettrice e mi ha riconosciuto. Mi sono offerto di parlare con i giovani lettori del paese e sono tornato il venerdì santo, una o due ore prima della processione. Siamo rimasti d’accordo così, e al ritorno abbiamo giocato al gioco del dizionario.