Accordo distrutto Dal punto di vista medico, il coronavirus sembra colpire le donne meno degli uomini. Ma negli ultimi giorni la conversazione sulla pandemia si è ampliata: non stiamo vivendo solo una crisi di salute pubblica, ma anche una crisi economica. Gran parte della vita normale resterà in sospeso per mesi e inevitabilmente si perderanno posti di lavoro. Allo stesso tempo la chiusura delle scuole e l’isolamento domestico stanno spostando la cura dei bambini da una manodopera retribuita – asili, scuole, babysitter – a una che non lo è. Il nuovo coronavirus distrugge l’accordo stipulato da molte coppie: possiamo lavorare entrambi perché qualcun altro si prende cura dei nostri figli. Ora dovranno decidere chi dei due partner dovrà pagare le conseguenze peggiori della crisi.

Chi deve occuparsi di bambini durante un’epidemia difficilmente troverà il tempo di scrivere Re Lear o di sviluppare teorie sull’ottica . Una pandemia amplifica tutte le disuguaglianze esistenti (anche se i politici insistono che in questo momento non si dovrebbe parlare d’altro che dell’emergenza). Svolgere da casa un lavoro da impiegato è più facile. I dipendenti con stipendi e indennità avranno una protezione sociale migliore. Isolarsi è meno pesante se si vive in una casa spaziosa. Ma uno degli effetti più gravi della pandemia sarà quello di rispedire molte coppie agli anni cinquanta. In tutto il mondo l’indipendenza delle donne sarà una vittima silenziosa del nuovo coronavirus.

Per gran parte della sua carriera Shakespeare visse a Londra, dove c’erano i teatri, mentre la sua famiglia viveva nella cittadina di Stratford-upon-Avon. Durante la peste del 1606 il drammaturgo ebbe la fortuna di essere risparmiato – la sua padrona di casa, invece, morì al culmine dall’epidemia – mentre sua moglie e le due figlie adulte rimasero al sicuro nella campagna del Warwickshire. Newton invece non si sposò mai né ebbe figli. Osservò la grande peste del 1665 dalla tenuta della sua famiglia nell’Inghilterra orientale e per gran parte della sua vita fu ricercatore all’università di Cambridge, ateneo che provvedeva ai pasti e alle pulizie nella casa in cui viveva.

Anche se nel novecento le donne sono entrate in massa nel mercato del lavoro, esiste ancora il fenomeno del “secondo turno”: in tutto il mondo le donne, anche quelle che lavorano, svolgono una mole superiore di lavori domestici e hanno meno tempo libero rispetto ai partner. Perfino le battute che circolano online sul panico da compere riconoscono che le faccende di casa, come fare la spesa, sono soprattutto responsabilità delle donne.

Secondo i dati del governo britannico , il 40 per cento delle impiegate lavora part-time. Tra gli uomini solo il 13 per cento. Nelle coppie eterosessuali è molto più probabile che siano le donne a guadagnare meno, e questo significa che al loro lavoro sarà attribuita una priorità più bassa in caso di interruzioni. L’emergenza che stiamo vivendo potrebbe durare mesi. Alcune donne perderanno le conquiste di una vita. Con le scuole chiuse sicuramente molti padri offriranno aiuto, ma non succederà dappertutto.

Sulle spalle delle donne Nei prossimi mesi molte coppie faranno scelte sensate dal punto di vista economico. Di cosa hanno bisogno i pazienti di una pandemia? Di assistenza. E gli anziani in isolamento? Di assistenza. E i bambini che non vanno a scuola? Di assistenza. A causa dell’attuale struttura della forza lavoro, tutta questa assistenza, questo lavoro di cura non retribuito, ricadrà sulle spalle delle donne. “Non si tratta solo di norme sociali, ma anche di questioni pratiche”, spiega Wenham. “Chi è pagato di meno? Chi può contare sul lavoro flessibile?”.

Gli effetti negativi di un’epidemia possono durare per anni, come spiega Clare Wenham, docente associata di politiche della salute alla London School of Economics: “Durante l’epidemia di ebola abbiamo riscontrato anche un calo nelle vaccinazioni dei bambini”. In seguito, quando questi bambini hanno contratto malattie che potevano essere prevenute, le madri hanno dovuto assentarsi dal lavoro.

A questa pandemia sono legate molte storie di arroganza. Tra le più esasperanti c’è l’incapacità dei paesi occidentali di imparare dalla storia: la crisi causata dall’ebola in tre paesi africani nel 2014, l’epidemia di zika nel 2015 e nel 2016 e le recenti epidemie di Sars, influenza suina e influenza aviaria. I ricercatori che hanno studiato questi fenomeni hanno rilevato conseguenze profonde e durature sulla parità di genere. “L’epidemia di ebola nell’Africa occidentale ha avuto un impatto sui redditi di tutti”, ha detto qualche settimana fa al New York Times Julia Smith , ricercatrice di salute pubblica alla Simon Fraser university, ma “il reddito degli uomini è tornato ai livelli precedenti all’epidemia più rapidamente di quanto non sia successo alle donne”.

In tempi di epidemia le cure non prioritarie vengono cancellate. Questo può avere un impatto sulla mortalità materna o sull’accesso alla contraccezione

Intorno a noi si vedono coppie alle prese con decisioni difficili su come dividersi questo lavoro straordinario non pagato. Quando le ho telefonato, Wenham era in autoisolamento con i due figli piccoli. Lei e il marito facevano turni di due ore di cura dei figli e del loro lavoro. Era una soluzione possibile, ma per altri la divisione seguirà linee più tradizionali. Le coppie con due redditi potrebbero ritrovarsi all’improvviso a vivere come i loro nonni, con una persona che si occupa della casa e una che porta i soldi a casa. Rachel Patzer, epidemiologa della Emor university che ha tre figli piccoli, ha scritto su Twitter: “Mio marito è medico di pronto soccorso e sta curando i pazienti di #coronavirus. Con difficoltà abbiamo deciso che si isolerà e si trasferirà nel garage per tutto il periodo in cui continuerà a curare questi pazienti”, ha scritto. “Mentre cerco (da sola) di istruire a casa i miei figli con una neonata che urla se non viene tenuta in braccio, sono in ansia per la salute di mio marito e dei miei familiari”.

I genitori single devono prendere decisioni ancora più difficili. Ora che le scuole sono chiuse, come si destreggeranno tra la necessità di guadagnare e la cura dei figli? Nessuno dovrebbe provare nostalgia per l’“immagine ideale degli anni cinquanta” di un papà che tornava a casa e trovava la cena pronta e i figli lavati e profumati, visto che già allora tantissime famiglie ne erano escluse. E nel Regno Unito di oggi un quarto delle famiglie è composto da genitori single, in più del 90 per cento dei casi si tratta di una donna. Con le scuole chiuse la loro vita è ancora più difficile.

Violenze sulle donne in aumento

L’epidemia di ebola ha lasciato altre lezioni ancora più estreme e nelle prossime settimane vedremo succedere cose simili in occidente. Nei paesi africani colpiti dall’ebola la chiusura delle scuole ha avuto degli effetti sulla vita delle bambine, perché in tante hanno smesso di andarci (questa tendenza è aggravata da un aumento delle gravidanze in età adolescenziale). Sono aumentate le violenze domestiche e le aggressioni sessuali. Un numero maggiore di donne è morta di parto perché le risorse della sanità sono state destinate ad altro.

“In situazioni di emergenza i sistemi sanitari vengono stravolti perché tutti gli sforzi si concentrano sull’epidemia”, dice Wenham, che era andata in Africa occidentale nel corso della crisi di ebola. “Le cure non prioritarie vengono cancellate. Questo può avere un impatto sulla mortalità materna o sull’accesso alla contraccezione”. Gli Stati Uniti hanno già dati sconvolgenti in questo ambito a confronto con altri paesi ricchi, e le donne afroamericane hanno il doppio delle possibilità di morire di parto rispetto alle donne bianche.