La vittoria di Helena Janeczek allo Strega va oltre la letteratura

Tuttavia, a casa la musica era un’altra. È lì che Janaczek ha fatto la sua prima esperienza con il vuoto. Chi sopravvive all’indicibile, come i suoi genitori, spesso non ama ricordare la catastrofe che ha lacerato il proprio corpo e la propria anima. Si tende, ed è umano, ad andare avanti. A non rivangare un passato troppo doloroso. Ed ecco che chi vive accanto a chi sopravvive deve abituarsi al vuoto, al silenzio, al non detto che ricopre fatalmente le pareti del cuore. Il vuoto riempie tutto. Ed è quel vuoto uno dei motivi (di certo non il solo) che ha spinto Janeczek a scrivere.

I genitori di Helena Janeczek provenivano direttamente dall’indicibile, dal campo di concentramento per eccellenza, da Auschwitz. Con un cognome falso, la famiglia ebrea-polacca dell’autrice è andata avanti, ricreando una vita, un futuro, delle nuove abitudini. Janeczek è cresciuta all’ombra di tutto questo in una Monaco di Baviera dove le tracce del nazismo erano e sono ancora evidenti. È lì che si trovano la casa di Hitler – che oggi ospita un conservatorio –, la piazza delle adunate e delle braccia tese. Ma la sua vita nella città tedesca è stata anche quella di una ragazza normalissima, che andava a scuola e sognava l’amore e i fiori come tutte.

Con questo libro, l’autrice ha anche rotto il famoso tetto di cristallo : era infatti da 15 anni che una donna non vinceva il premio Strega. Ma c’è dell’altro nella vittoria di Janeczek, ed è legato al suo cognome, che non è quello vero della sua famiglia. Quello si è perso nel caos che si è verificato alla fine della seconda guerra mondiale. Le guerre, le migrazioni, le catastrofi che l’essere umano si infligge costringono le persone a lasciare le loro case, a cambiare identità, a mutare orizzonti, a buttar via i sogni e spesso anche i cognomi. Ed ecco che il destino che ci fa nascere con un nome (e un paese) decide di disfare tutto e ci si ritrova all’improvviso con qualcosa che non è mai stato nostro, un cognome del tutto sconosciuto.

In famiglia (e lei lo racconta benissimo nei suoi libri, soprattutto nell’intenso memoir Lezioni di tenebra), la tendenza era quella di prendere le distanze da tutto. Si prendevano le distanze dall’yiddish per abbracciare il tedesco, si prendevano le distanze dalla propria memoria, dai dolori, dalle tradizioni e dall’ebraismo. Ed è questo allontanamento volontario che ha portato l’autrice a riflettere sulle contraddizioni personali e collettive che hanno caratterizzato il novecento, un secolo che non ha voluto raccontarsi la verità fino in fondo.

È stata la scrittura a farle trovare un ancoraggio nel mare dei non-detti. Una scrittura che all’inizio ha avuto il suono caustico e preciso della lingua tedesca, un po’ madre e un po’ matrigna. È nel tedesco di Johann Wolfgang Goethe e di Elias Canetti che l’autrice esordisce. E all’inizio è stata la poesia a soggiogarla. La prosa arriverà dopo e avrà il suo compimento in un’altra lingua. Helena Janeczek diventa scrittrice quando abbraccia e fa suo l’italiano musicale e rumoroso al tempo stesso.

La scelta dell’italiano

Nel 1983 si trasferisce nell’Italia del nord. Ed è qui che la lingua di Dante, Boccaccio, Calvino, Morante, la illumina e le dà la possibilità di trovare un terreno neutro dove è più facile svelarsi. Non è la sua lingua madre, ma è in italiano che Janeczek vuole comunicare prima di tutto con gli italiani che ha intorno e poi alla sua anima migrante che non solo si è spostata da un paese all’altro, ma ha migrato anche da una lingua all’altra.

Ed è questa migrazione linguistica che fa della sua vittoria allo Strega una vittoria storica non solo per lei, ma per il paese. È la prima volta che la letteratura italiana è così dichiaratamente multiculturale. Lo è sempre stata, ma non si è mai raccontata in questo modo. Pensiamo solo al padre dell’italiano, Alessandro Manzoni. Anche lui in fondo ha scritto il suo capolavoro, I promessi sposi, in una lingua non sua. È in un’Italia non ancora unita, che l’autore decide di risciacquare i panni in Arno. Ma nessuno a scuola ci ha mai detto che l’italiano che sceglie è una lingua che maneggia con una certa fatica. Per lui è una lingua straniera. Ha più familiarità con il francese, è quella la sua lingua del cuore. Ma la sua è una scelta politica, scrivere in italiano gli permette di dare una lingua scritta a se stesso e all’Italia che verrà.

Naturalmente, non c’è stato solo lui. Basta pensare alle influenze mitteleuropee di Svevo, al dialettismo esasperato di Gadda o alla lingua di frontiera di Boris Pahor. E sfogliando le pagine di un qualsiasi manuale di letteratura scopriamo quanto il multiculturalismo sia una cifra della letteratura italiana.

Altre lingue, altri mondi

La vittoria di Janeczek lo svela ancora una volta e mette al centro quello che il mainstream per tanto tempo non ha voluto vedere, ignorando le tante autrici e i tanti autori che scrivono partendo da altre lingue e da altri mondi.

Scrittrici e scrittori come Amara Lakhous, Cristina Ali Farah, Gabriella Kuruvilla, Gezim Hajdari, Laila Wadia, Gabriella Ghermandi, Tahar Lamri, Karim Metref. Tutti loro si sono fatti carico delle contraddizioni delle loro mille migrazioni e lingue. Sono passati dall’arabo al torinese, dall’indiano al triestino. C’è tra loro chi è nato in Italia e le sue origini le ritrova nel lessico famigliare e chi invece come Janeczek ha fatto una scelta rigorosa e coraggiosa, quella di scrivere in una lingua piccola e grandissima insieme. Una lingua grande perché dotata di una superba tradizione letteraria, ma piccola perché ha un mercato letterario ristretto. Non è una scelta ovvia, quella di scrivere in italiano. Si sceglie un orizzonte, una musicalità, un percorso di vita. Di certo non si sceglie il mercato dei libri che contano, che ormai parla solo l’inglese di Manhattan o di Soho. È una scelta letteraria e politica.

La vittoria di La ragazza con la Leica sfida un’Italia che ha sempre più paura di chi è considerato erroneamente diverso o estraneo. E svela un paese che nonostante i proclami razzisti e di chiusura è cambiato e cambierà sempre di più. Perché ci sono, e non da oggi, scrittori e scrittrici come Janeczek che già mescolano mondi e aprono frontiere, perché sono essi stessi frontiere aperte, da attraversare mille e mille volte, in lungo e in largo. In un certo senso la vittoria dell’autrice è anche la vittoria di un mondo che non ha paura del futuro. Di un mondo che sa metticiarsi perché in fondo è quello il destino delle persone. La vittoria del suo libro è qualcosa che svecchia la letteratura italiana e la decolonializza. E forse, spingerà molte case editrici a cercare altri autori meticci, giovani e giovanissimi, così da meticciarsi sempre di più.