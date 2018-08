Il tuo uomo

Lui era alto e magro, con il naso fino. Proprio come gli uomini che avevano attaccato il loro villaggio. “Ma tu non sei come loro, come la tua gente”, gli ha detto tua madre, guardandolo dritto negli occhi. E non glielo stava chiedendo. Glielo stava dicendo. Lei non sperava che lui fosse diverso, gli stava dicendo che lo era. Doveva per forza essere diverso da loro. Allora gli zii non si sarebbero più opposti. Lei sapeva come fare, avrebbe trovato una soluzione, tua madre ve lo aveva garantito.

A lui non importava che tu non pregassi il suo stesso Dio e che non avessi intenzione di convertiti. Che tu e tua madre beveste entrambe birra. Non gli importava nemmeno del fatto che convincere la sua gente non sarebbe stato facile.

Lo sapevi, ma non ti importava. Che non credesse che il tuo Gesù fosse il figlio di Dio. Che fumasse la shisha. Che capisse esattamente cosa provavi. Ti metteva a tuo agio. Ti faceva domande. Ti diceva cosa leggeva nei tuoi occhi, i tuoi occhi marroni e dal taglio orientale. E ti ha reso davvero facile innamorarti di lui. Anche lui si è innamorato di te.

Tu hai conosciuto sua madre. Alta come lui. Gentile, come lui. Con un grazioso naso appuntito, proprio come lui. Suo marito è morto. Come tuo padre. In un incidente. Sulla strada per Makurdi. Suo marito mentre andava a Lagos. Tua suocera diceva grandi cose di suo marito, ogni volta che poteva. Tua madre parlava sempre male di tuo padre. Ogni volta che poteva. Tu gli hai raccontato della sorella della cui esistenza tu e tua madre siete venute a conoscenza poco prima che tuo padre morisse. Gli hai fatto promettere che non avrebbe avuto mai un’altra donna. Come invece faceva tuo fratello e tuo padre aveva fatto. Lui ti ha fatto promettere che saresti sempre stata dolce. Come già eri. Come era tua madre. Tu hai promesso, lui ha promesso.

Tua madre ha convinto i tuoi zii a concedergli almeno un incontro. Sua madre ha lasciato che facesse ciò che voleva. Sua madre non ha preteso da te alcuna promessa. Non come aveva fatto tua madre, che lo aveva fatto promettere. Avete stabilito insieme il giorno in cui andare a incontrare i tuoi zii.

Avevano i volti austeri, gli zii. Ad uno ad uno, gli hanno fatto le loro domande. Domande molto dure, che ti hanno fatto piangere. Domande per cui avresti voluto mandarli tutti all’inferno. Tua madre, che lo sapeva, ti ha stretto la mano. Così che non balzassi in piedi urlando. Rovinando tutto. Gli hanno chiesto della sua gente, del perché avessero attaccato il tuo villaggio. Lui ha giurato di non sapere il perché. Non si interessava di politica. Quelle morti erano una tragedia da entrambe le parti. Lui era un dipendente pubblico che di tanto in tanto vendeva qualche mucca per vivere. Non si interessava di altro. A un certo punto si sono stancati, gli zii. Hanno detto che ci avrebbero pensato. Hanno detto che avrebbero fatto sapere la loro decisione a tua madre. Tua madre ha sorriso. Sapeva che era un loro tortuoso modo per dire di sì senza dirlo. Ed era felice. Tu eri felice.

Lui ti ha chiesto allora se ci fosse un albergo nel villaggio. Non volevi che dormisse al villaggio e tua madre era d’accordo con te. Il villaggio era pieno di malintenzionati. Gente ancora infuriata per l’ultimo attacco del mese precedente. Lei invece sarebbe rimasta per appianare definitivamente le cose con gli zii.