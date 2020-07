Anche se sembra un secolo fa, non è passato molto tempo da quando le economie mondiali hanno cominciato a fermare la produzione a causa della pandemia. All’inizio della crisi, la maggior parte delle persone aveva previsto una ripresa veloce, immaginando che l’economia avesse solo bisogno di una pausa. Con due mesi di cure amorevoli e un mucchio di denaro, avrebbe ripreso da dove si era fermata. Ma ormai siamo a luglio e la ripresa veloce è un’illusione. L’economia del dopo pandemia sarà probabilmente debole, non solo nei paesi che non sono riusciti a gestire il contagio (come gli Stati Uniti), ma anche in quelli che si sono difesi bene. Il Fondo monetario internazionale prevede che entro la fine del 2021 l’economia globale sarà appena più ricca di quanto era alla fine del 2019, e che le economie di Stati Uniti ed Europa saranno del 4 per cento più povere. Le attuali prospettive economiche possono essere esaminate su due livelli. La macroeconomia ci dice che i consumi diminuiranno, perché famiglie e aziende hanno meno soldi a causa dei fallimenti e del comportamento prudente indotto dall’incertezza sul futuro. Allo stesso tempo la microeconomia ci dice che il virus agisce come una tassa sulle attività che prevedono un contatto umano ravvicinato e continuerà a cambiare gli andamenti dei consumi e della produzione, che a loro volta porteranno a una trasformazione sociale.

Non può esserci ripresa economica finché il virus non sarà fermato. Allo stesso tempo i più bisognosi vanno protetti

La teoria economica e la storia c’insegnano che i mercati, da soli, fanno fatica a gestire un simile cambiamento, considerando soprattutto quanto è stato improvviso. Non è facile trasformare dei dipendenti di compagnie aeree in tecnici di Zoom. E anche se potessimo, i settori oggi in espansione richiedono meno manodopera e più competenze rispetto a quelli che stanno sparendo. Sappiamo anche che le trasformazioni strutturali creano un tradizionale problema keynesiano, quello che gli economisti chiamano effetto di reddito e sostituzione. Anche se i settori che non prevedono il contatto umano si stanno espandendo, l’aumento dei consumi che generano sarà controbilanciato dalla diminuzione della spesa causata dal calo del reddito di chi lavora nei settori in crisi. Inoltre ci sarà un terzo effetto: l’aumento delle disuguaglianze. Visto che le macchine non possono essere infettate dal virus, diventeranno una soluzione più attraente per i datori di lavoro. E poiché le persone a basso reddito devono spendere una parte più consistente dei loro guadagni per i beni essenziali, ogni aumento delle disuguaglianze prodotto dall’automazione determinerà una contrazione.

Ci sono altri due motivi per essere pessimisti. Il primo è che la politica monetaria può aiutare alcune aziende a fronteggiare la scarsa liquidità, come è avvenuto nella recessione del 2008, ma non può risolvere i problemi di solvibilità né stimolare l’economia quando i tassi d’interesse sono già vicini allo zero. Inoltre negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi le obiezioni dei “conservatori” all’aumento del disavanzo e del debito ostacoleranno le azioni di stimolo. Le stesse persone erano felici di tagliare le tasse a miliardari e grandi aziende nel 2017, di salvare Wall street nel 2008, e di dare una mano alle multinazionali quest’anno. Ma i sussidi di disoccupazione e la copertura sanitaria sono un’altra storia.

pubblicità