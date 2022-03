La posizione dell’India sulla guerra in Ucraina sta diventando sempre più imbarazzante per i suoi alleati, che pur riconoscendone la tradizionale neutralità nelle questioni che riguardano altre potenze, stanno perdendo la pazienza. Fin dall’inizio New Delhi ha avuto una posizione ambigua, che vorrebbe inserire nel solco della storia del non allineamento, ma che, a un mese dall’invasione russa, è ormai insostenibile ed è sempre più una dichiarazione di vicinanza a Mosca.

È dai tempi della guerra di Corea che l’India non prende le parti di nessuno dei contendenti. “La nostra linea in politica estera è stare alla larga dai grandi blocchi, essere amichevoli con tutti i paesi e non far parte di alleanze”, sosteneva il primo leader dell’India indipendente Jawaharlal Nehru. Negli ultimi anni, ricorda Asia Times, New Delhi all’Onu ha evitato di condannare il colpo di stato militare in Birmania che ha deposto il governo di Aung San Suu Kyi nel febbraio 2021, l’annessione russa della Crimea nel 2014, la guerra civile in Libia nel 2011, la guerra in Georgia nel 2008, solo per citare alcuni clamorosi esempi di equidistanza.

Autonomia strategica

La riluttanza di Narendra Modi a prendere le distanze da Putin si spiega in parte con i “rapporti strategici speciali e privilegiati” che il suo paese ha con la Russia. Innanzitutto “l’India conta sul sostegno di Mosca nelle sue rivendicazioni in Kashmir, ragione per cui all’Onu”, scrive The Economist, “New Delhi non si è mai messa di traverso rispetto alla Russia”. Poi c’è la dipendenza dalle forniture militari di Mosca. Metà delle importazioni indiane di armi viene dalla Russia e comprende, cito sempre dal settimanale britannico, sottomarini, carri armati e aerei da combattimento e il sistema missilistico terra-aria s-400. Ma soprattutto, anche se l’India smettesse di comprare armamenti da Mosca, resta il fatto che “il 70 per cento dell’arsenale indiano oggi è russo, e quindi l’esercito indiano avrebbe ancora bisogno di munizioni, pezzi di ricambio e assistenza tecnica”. E non è tutto. La Russia sta aiutando l’India a fabbricare una maggiore quantità di armi proprie, con l’obiettivo di un’autonomia strategica.

Ma in un mondo che si sta riconfigurando come il teatro di una nuova contrapposizione tra blocchi, non dichiararsi contro Putin equivale a stare con lui. Se a questo si unisce il fatto che da quando Narendra Modi è arrivato alla guida del paese, nel 2014, il suo governo ha preso una piega autoritaria, estremista e populista – che poco si addice alla “più grande democrazia del mondo” – si comprende come mai New Delhi sia un’alleata sempre più scomoda del “blocco occidentale”.

Uno dei problemi è che l’India fa parte del Quad (Quadrilateral security agreement), la partnership strategica tra Stati Uniti, Giappone, Australia e, appunto, India, paesi che in teoria condividono gli stessi interessi nella regione dell’Indo-Pacifico (Quad e Foip – Free and open Indo-pacific – sono due idee proposte dal Giappone rispettivamente nel 2007 e nel 2016 senza troppo seguito e rilanciate negli ultimi tre anni da Washington, che se n’è presa la paternità). Ma a questo punto è legittimo chiedersi da che parte stia New Delhi.