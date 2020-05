Si diventa tanto più ‘umani’ quanto meno lo diventa il nemico (Broken promises? The Argentine crisis and Argentine democracy)

Il 10 ottobre 1990, prima dell’inizio della guerra del Golfo, una ragazzina di quindici anni di nome Nayirah fu testimone del massacro dei civili commesso dall’esercito iracheno in Kuwait. Al suo arrivo negli Stati Uniti testimoniò davanti al comitato bipartisan per i diritti umani del congresso. Nel suo tragico racconto di quegli eventi terrificanti, questa fu la parte più commovente: “Mentre ero lì ho visto i soldati iracheni entrare nell’ospedale con le armi. Hanno tirato fuori i neonati dalle incubatrici e li hanno lasciati a morire sul pavimento freddo. È stato orribile. Non potevo fare a meno di pensare a mio nipote nato prematuro, forse anche lui era morto”.

La sua testimonianza fu trasmessa da tutti i notiziari più importanti. All’epoca molte ong, compresa Amnesty international, ne confermarono l’autenticità. Grazie a quel video il piano dell’amministrazione di George H.W. Bush per invadere l’Iraq ottenne il sostegno di gran parte dell’opinione pubblica e della politica.

Al termine della guerra si venne a sapere che Nayirah era la figlia dell’ambasciatore kuwaitiano, non lasciava da anni la città di Washington e non era stata in Kuwait. I giornalisti smentirono la storia dei neonati negli ospedali. L’esercito iracheno aveva effettivamente commesso altre crudeltà, ma questa storia era stata fabbricata a tavolino da una società di pubbliche relazioni arruolata dal governo kuwaitiano in esilio per sviluppare una sistematica strategia di comunicazione. In altre parole, si trattava di propaganda, che funziona particolarmente bene quando offre pseudo-informazioni avvolte da forti emozioni.

Quella storia dimostra il concetto su cui si basa la creazione di uno stereotipo negativo del nemico, una tattica necessaria ad annullare qualsiasi pensiero razionale e qualsiasi esitazione riguardo la possibilità di aggredire l’“altro”. I pregiudizi preesistenti nell’opinione pubblica rafforzano in modo efficace questi messaggi. Alla fine l’“altro” si trasforma nella mente collettiva in una massa omogenea, priva di qualsiasi differenza individuale. Quell’immagine del nemico accresce la distanza tra “noi” e gli “altri” e rafforza l’idea di una ricompensa di natura etica che giustifica la violenza contro l’altro e da questa dipende.

Una storia diversa

Lo scorso mese di aprile è uscito un film russo intitolato Shugalei, forse l’esempio più straordinario di moderno film di propaganda. È disponibile sul canale YouTube della rete televisiva Russia today, di proprietà dello stato, corredato da questa sinossi: “A metà strada tra documentario e film di azione, Shugalei è la storia vera di due ricercatori russi, Maxim Shugalei e Samer Seifan, catturati dai terroristi islamici mentre lavoravano nella Libia devastata dalla guerra civile”.

Shugalei fa ricorso in modo trasparente – e a volte comico – alla propaganda per cercare di giustificare le azioni sotto copertura del governo russo in Libia. Oltre alla confusione fatta con le date, i luoghi e i dettagli, nel film sono state messe in campo tecniche preventive e palesi per creare un’immagine stereotipata del terrorista selvaggio e cattivo contrapposto al buon eroe russo, il sociologo che combatte per la verità e la pace. Il figlio del deposto dittatore Muammar Gheddafi è descritto come un vecchio saggio che vuole trasformare la Libia in “un paese di prosperità e pace”. Khalifa Haftar è un generale patriottico e sensibile che lotta per liberare il sociologo russo arrestato ma non vuole entrare a Tripoli con la forza perché teme per la sicurezza dei cittadini. Alla fine ci sono le interviste ad alcune persone che dicono: “Ehi ciao, le cose sono andate proprio così, dovete credere a quello che vi diciamo”.

Tuttavia la storia del vero Maxim Shugalei è molto diversa da quella descritta nel film.

Il 17 maggio 2019 una milizia affiliata al governo di accordo nazionale (Gna) ha arrestato tre cittadini russi e alcuni libici in piazza dei Martiri, a Tripoli. Shugalei era tra loro. L’arresto è avvenuto cinque settimane dopo il loro arrivo nella capitale e pochi mesi prima delle elezioni, poi cancellate a causa dell’attacco di Haftar a Tripoli.

Gli arrestati sono stati accusati di aver tentato di influenzare il voto. Secondo Bloomberg, in un documento del procuratore di stato del Gna si leggeva che il gruppo era “specializzato nell’influenzare le elezioni che si sarebbero tenute in diversi stati africani”, compresa la Libia. I computer portatili e le memorie dei sospettati confermavano i loro legami con Fabrika Trollei, “fabbrica di troll” in russo.

Fabbrica di troll è il nome di una rete di società di comunicazione e gruppi politici legati all’uomo d’affari russo Yevgeny V. Prigozhin, definito dai mezzi d’informazione russi “il cuoco di Putin”. Prigozhin è stato accusato dagli Stati Uniti di aver condotto delle operazioni per interferire nelle elezioni presidenziali del 2016. Shugalei lavora per la Fondazione per la protezione dei valori tradizionali, con sede a Mosca. Presidente della fondazione è Alexander Malkevich, che il dipartimento del tesoro degli Stati Uniti collega alle attività di interferenze elettorali portate avanti da Prigozhin.