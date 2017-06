Il cinema ritrovato di Samuel Khachikian

Tra noir americano e pulp fiction Il cinema ritrovato , il festival di Bologna dedicato alla storia del cinema, ai film rari, restaurati e riscoperti, ci regala una breve retrospettiva delle opere del regista iraniano nella sua edizione 2017 (24 giugno – 2 luglio). Breve (sono solo quattro film) un po’ perché la rassegna Teheran noir presenta i thriller di Khachikian, un filone minoritario nell’opera di un regista che ha girato soprattutto melodrammi. Ma breve anche per la difficoltà a convincere l’Archivio cinematografico nazionale di Teheran a spedire i film di un regista ancora troppo identificato con anni e atteggiamenti considerati “decadenti” dalle autorità iraniane, nonostante abbia girato anche delle pellicole propagandistiche per il regime dopo la rivoluzione islamica del 1979.

Khachikian ha firmato 37 lungometraggi in una carriera durata più di quarant’anni. Ma è morto povero e amareggiato, nel 2001, senza aver mai potuto visitare l’Armenia, il paese d’origine dei suoi genitori, che sono fuggiti in Iran durante l’eccidio ottomano iniziato nel 1915.

Basta guardare una foto per capire quanto sia stato famoso il regista Samuel Khachikian nell’Iran del decennio tra il 1955 e il 1965, quando il paese islamico raggiunse l’apice del processo di occidentalizzazione avviato dallo scià, Mohammad Reza Pahlavi. È il 1958. Nella foto, una folla ha invaso un’intera strada del centro di Teheran, bloccando il traffico, nel tentativo di assistere all’anteprima dell’ultimo film di Khachikian, intitolato (ironicamente, per le circostanze) Toofan dar shahr-e ma – Tempesta nella nostra città.

A rivelarlo è Ehsan Khoshbakht, critico, architetto e uno dei curatori della rassegna: “Ho scambiato tantissime email con Teheran”, mi ha detto al telefono da Londra, scherzando che “avere questi quattro film è stato un po’ come negoziare un accordo nucleare”.

Qualcuno ha bollato Khachikian come l’Hitchcock iraniano, ma è un paragone approssimativo. In realtà i thriller del regista nato a Tabriz nel 1923 devono molto di più alla tradizione del noir americano degli anni quaranta e ai romanzi usa e getta di pulp fiction poliziesco da cui derivava. Sono film in cui girano delle femmes fatales con acconciature beehive, vestite in gonne attilate, in cui teppisti con la giacca di pelle si sfidano nel gioco del coltello in night dove gli avventori scolano fiumi di whisky, mentre guardano ballerine sexy che ancheggiano svogliatamente.

Sogni, ansie e costumi locali

Sarebbe più giusto tentare un accostamento tra Khachikian a Jean-Pierre Melville, il regista francese di Bob le flambeur o Le cercle rouge. Tutti e due erano riusciti a fondare uno studio in proprio per non sottostare ai produttori esterni (curiosamente, entrambi gli studi sono finiti distrutti in due diversi incendi). Ma più che altro, sia Khachikian sia Melville hanno attinto a un genere americano per creare opere che non erano delle semplici americanate, ma che convogliavano sogni, ansie e costumi locali, nonché alcune spinte biografiche dei due registi.

Nei cupi malviventi di Melville, nei loro tradimenti e il loro fatalismo, c’è l’ombra delle esperienze del regista nella resistenza francese. E nel moto perpetuo dei personaggi nei thriller di Khachikian, un moto perpetuo costellato da esplosioni di violenza, covano, forse, le storie dell’esodo armeno raccontato dal padre del regista a suo figlio – è il regista stesso a citare questa influenza in un’intervista rilasciata al suo biografo nei primi anni novanta.

Sia Melville sia Khachikian, poi, erano considerati come dei padri fondatori dai registi della nouvelle vague. Khoshbakht mi racconta una conversazione avuta un paio di anni fa con quello che definisce l’Antonioni iraniano, Ebrahim Golestan, ospite al Cinema ritrovato di Bologna l’anno scorso (oggi ha 94 anni e vive a sud di Londra). “Chissà perché nessuno parla mai di Khachikian?”, aveva chiesto Golestan a un certo punto. “Era un grande regista”.