Russia e Ucraina si contendono anche i fedeli

Il 2 settembre, però, il presidente ucraino Petro Porošenko ha pubblicato un tweet entusiasta in cui commenta una delle decisioni prese dai religiosi a Istanbul. Il gruppo ha confermato che il patriarca Bartolomeo ha l’autorità di riconoscere l’ autocefalia delle chiese locali, il cui vescovo di grado più elevato avrebbe come suo superiore solo Dio.

Di solito le riunioni tra alti prelati del patriarcato ecumenico di Costantinopoli non hanno un interesse politico. Il patriarca Bartolomeo I, lontano erede dei capi della chiesa bizantina, non è l’equivalente del papa dei cattolici: essendo un primo tra pari, ha un ruolo più simbolico che organizzativo.

Sotto Putin, la chiesa si è avvicinata allo stato più di quanto abbia mai fatto dai tempi della rivoluzione del 1917. Non stupisce che il gruppo di hacker accusato di aver sabotato il comitato nazionale del Partito democratico negli Stati Uniti abbia recentemente preso di mira il patriarca Bartolomeo e i suoi fedeli. L’autocefalia dell’Ucraina sarebbe un brutto colpo per le pretese russe di leadership spirituale dei cristiani orientali.

Ideologia neoimperiale La mancanza di uno status ufficiale per la chiesa ortodossa ucraina ha scoraggiato molti preti a unirsi alla chiesa separatista di Filarete. Dal punto di vista organizzativo e finanziario, l’Ucraina è ancora estremamente importante per il patriarcato di Mosca. Nel 2013, l’anno prima dell’annessione russa della Crimea, in Ucraina c’erano un terzo delle 33.489 parrocchie e dei 30.430 preti controllati dal patriarcato di Mosca. Il Monastero delle grotte, il più grande e più venerato di Kiev, dipende dal patriarcato russo. La chiesa ortodossa ucraina di Filarete, con 3.500 sacerdoti, è più piccola e più povera.

Lo scorso agosto il patriarca di Mosca, Kirill, è andato a Istanbul per incontrare Bartolomeo. Un vescovo presente all’incontro ha dichiarato che, anche se non è stata presa nessuna decisione, il cammino verso l’autocefalia della chiesa ortodossa ucraina è ormai inarrestabile.

Probabilmente l’autocefalia spingerà molti preti ucraini a cambiare campo. Quando la chiesa ucraina otterrà il riconoscimento, questi religiosi non avranno più motivi per rimanere all’interno di un’organizzazione che il loro governo considera una quinta colonna della Russia.

L’indebolirsi del patriarcato di Mosca non farebbe che rafforzare la posizione di Bartolomeo e la sua autorità di portavoce mondo ortodosso. La chiesa russa, conservatrice, ha boicottato i tentativi del patriarca di Costantinopoli di rafforzare i legami con la chiesa cattolica e con papa Bergoglio.

Le questioni religiose non dovrebbero essere politicizzate, come sta succedendo nel caso di Mosca e Kiev. Tuttavia è evidente che i saccheggi di Putin in Ucraina hanno chiaramente minato l’autorità della sua chiesa, che cerca di rafforzare in Russia e nel mondo. Per riparare il danno non potrà certo inviare i carri armati.

Nel frattempo la strada che l’Ucraina imboccherà dipenderà non tanto dalle perdite o dalle conquiste territoriali, ma dalle idee che conquisteranno le menti dei suoi cittadini. Per questo la battaglia diplomatica per l’autocefalia è così fondamentale per Porošenko.

(Traduzione di Federico Ferrone)