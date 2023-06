La bisessualità conquisterà il mondo? Lo ammetto: non ci siamo ancora. Ma sono già alcuni anni che questo orientamento sessuale progredisce in modo lento ma inesorabile. O almeno questo traspariva dall’ultimo sondaggio sulla sessualità realizzato dall’istituto di sondaggi francese Csa, pubblicato nel 2021: se il 3 per cento dei francesi si dichiara gay o lesbica, ora c’è anche un 4 per cento di bisessuali e un 2 per cento di pansessuali (i pansessuali rifiutano il carattere “binario” del termine “bisessuale” e sono attratti da donne, uomini, trans e persone non binarie).

Ma attenzione: alle persone che si identificano come bisessuali o pansessuali, bisogna aggiungere quelle che bisessuali lo sono nella pratica: il 12 per cento dei francesi è stato a letto con almeno una persona dello stesso sesso.

E questa “ondata bisessuale” non si limita alla Francia. Anche nel Regno Unito il numero dei bisessuali ha superato quello degli omosessuali. Ma la cosa interessante è che oltremanica il fenomeno è in rapida e costante ascesa: interessa il 2 per cento dei baby boomers, il 4 per cento della generazione X, il 7 per cento dei millennial e il 10 per cento della generazione Z (un 10 per cento a cui si aggiungerebbe, secondo un sondaggio Ipsos nell’ottobre 2022, un 4 per cento di pansessuali).

Per comprendere quest’avanzata della bisessualità, è utile osservare la composizione del campione. Di fatto, i giovani bisessuali sono più spesso donne. Nel 2018, il ricercatore Mathieu Trachman contava in Francia uno 0,6 per cento di uomini bisessuali, a fronte di uno 0,9 per cento di donne (Ined). In Germania, nel 2020, gli uomini gay erano il doppio dei bisessuali, ma le donne bisessuali erano il doppio delle lesbiche.