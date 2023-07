Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 47 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, oppure potete abbonarvi .

Il giornale svedese Kamrat­posten è una delle riviste per bambine e bambini più antiche del mondo. Ha 131 anni! Chissà se quando è nato, nel 1892, rispondeva già alle lettere di lettrici e lettori. E chissà se chi lo leggeva all’epoca aveva già difficoltà a gestire i cambiamenti del corpo durante la pubertà. È bello immaginare dei dodicenni svedesi dell’ottocento che, alle prese con l’acne e l’arrivo improvviso dei baffi, prendono carta e penna e scrivono alla redazione di un giornale: “Gentilissimi, ho l’impressione che il mio corpo stia cambiando, è normale?”.

In ogni caso è quello che succede ora: ogni due anni circa il giornale raccoglie le lettere arrivate in redazione che contengono dubbi e domande sulla pubertà, e risponde con l’aiuto di un consultorio di Stoccolma. E più o meno ogni due anni Internazionale Kids traduce in italiano quelle lettere perché, pur arrivando da un altro paese, contengono risposte utili a tutti.

Questa volta inoltre anche il New York Times for Kids, un giornale pubblicato negli Stati Uniti, ha preparato un numero speciale sull’argomento. Conteneva un test divertente sulla pubertà che trovate a pagina 22: fatelo anche voi, c’è sempre qualcosa da imparare.