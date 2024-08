Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 60 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

Settembre è il mese in cui si torna a scuola e in questo numero abbiamo deciso di festeggiarlo come si deve. A pagina 38 trovate il poster con l’orario scolastico, che ormai è diventato un appuntamento fisso di Internazionale Kids. Quest’anno è disegnato da Philip Giordano, un illustratore italiano che vive a Tokyo, in Giappone. Potete appendere il poster in camera o nell’armadietto della scuola, se ne avete uno, e i suoi strani personaggi vi faranno compagnia per tutto l’anno.

Si parla di scuola e di compiti nell’articolo di copertina, a pagina 18. Racconta che in alcune scuole degli Stati Uniti studenti e insegnanti fanno lezione in classe usando un bot chiamato Mundo. Fateci sapere cosa ne pensate e se lo usate anche voi.

Nella pagina delle lettere alcuni studenti della Spezia che stanno per entrare in seconda media rispondono a uno studente di Napoli che ha un po’ paura di cominciare la prima. A pagina 41 scoprirete chi nel 1930 ha avuto la brillante idea di inventare i libri delle vacanze, mentre a pagina 32 ci sono tre consigli per convincere i vostri genitori a lasciarvi andare a scuola da soli (funziona se avete almeno 9 anni e se il tragitto è senza pericoli).