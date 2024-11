Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 63 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

In questo numero torniamo a parlare di un’antica tradizione islandese legata alla lettura: la Jólabókaflóð, l’inondazione di libri di Natale. A novembre gli abitanti dell’isola ricevono dall’Associazione degli editori un catalogo con l’elenco dei nuovi libri e scelgono quali leggere e quali regalare. Da lì comincia una specie di “maratona della lettura” che culmina nella notte del 24 dicembre.

Su internet è possibile sfogliare il primo catalogo (del 1890!) per scoprire cosa leggevano gli islandesi all’epoca: tanta poesia, raccolte di canti popolari, libri sulle basi della navigazione e sui diritti delle donne. A marzo due lettrici ci hanno scritto raccontandoci di aver replicato l’esperimento degli islandesi: hanno organizzato una gara di lettura che è durata dall’11 dicembre 2023 all’11 gennaio 2024.

E voi quali libri leggerete durante le feste? Potete leggerli da soli o meglio ancora insieme a un adulto o a un genitore. Come racconta l’articolo sui gruppi di lettura in Brasile, che pubblichiamo a pagina 44, “leggere insieme a bambine e bambini è tra le esperienze più gratificanti che un adulto possa vivere, perché ci si immerge nel mondo dell’immaginazione”. Non vi resta che fare un salto in libreria.