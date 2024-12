Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 64 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

In questo numero trovate il primo episodio di Carlotta superflash, il nuovo fumetto che uscirà a puntate su Internazionale Kids. Racconta la storia di Carlotta e della sua famiglia, che impareremo a conoscere un po’ alla volta. Quando sua sorella parte per andare a studiare un anno in Finlandia, lascia temporaneamente in eredità a Carlotta la sua macchina fotografica istantanea: “È stato un momento solenne”, si legge a pagina 18, “tipo investitura di un cavaliere medievale”. La storia è scritta da Silvia Vecchini e disegnata da Sualzo e ci terrà compagnia per i prossimi 24 numeri. Benvenuta!

Proprio come Carlotta, che scoprirà nuovi mondi attraverso la sua macchina fotografica, anche noi possiamo scoprire qualcosa di sorprendente sui gatti. L’articolo a pagina 24 racconta come hanno fatto a conquistare il mondo dall’antichità a oggi. Esseri umani e gatti portano avanti una solida convivenza da millenni. Tutto è cominciato come una forma di mutualismo: i gatti “lavoravano” per gli esseri umani liberando i magazzini dai topi e in cambio avevano un posto caldo per dormire e pasti regolari. E probabilmente da quel momento il mondo è diventato un posto migliore.