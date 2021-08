Non c’è bisogno di essere un esperto di sicurezza informatica, materia esoterica sulla quale si confrontano, come sempre in questi casi, solo un pugno di esperti (per altro in genere del tutto inascoltati e riesumati in fretta e furia solo in occasione di simili emergenze), per riconoscere in questa vicenda un sentimento nazionale, chiaro e nefasto, sottolineato inutilmente per decenni e che merita di essere riaffermato ancora una volta. Questo sentimento è il fastidio dell’Italia per ogni forma di innovazione. Il destino ha voluto che negli ultimi due o tre decenni di innovazioni forzate ce ne siano toccate moltissime, molte di più che nel corso di tutto il secolo precedente, e questo sentimento è stato così messo a dura prova.

La vicenda dell’attacco ai sistemi informatici della regione Lazio non ha nulla di particolare. Ciò che è accaduto non racconta niente che non sapessimo già e che non fosse già chiaro da anni. Nulla, soprattutto, che non sarà destinato a ripetersi nel prossimo futuro.

Il ruolo della politica

È probabile che le infrastrutture informatiche della regione Lazio facciano parte di quel 95 per cento di siti della pubblica amministrazione italiana che – sono le parole del ministro dell’innovazione Colao qualche settimana fa – risultano “prive dei requisiti minimi di sicurezza e affidabilità necessari per fornire servizi e gestire dati”. Tuttavia in questa cifra tanto ampia risiede anche l’inutilità di stigmatizzare troppo un singolo pur grave episodio. Nel caso in questione non sarà così utile trovare un colpevole o anche solo un capro espiatorio; sarebbe più utile rendersi conto che nessuno è innocente e che le infrastrutture basilari del paese, che nel giro di pochi lustri sono diventate infrastrutture digitali, sono ora un gigantesco pericolo per tutti noi. E questo non per colpa della tecnologia o per colpa dei “terroristi” (come li ha definiti Nicola Zingaretti) ma semplicemente per colpa nostra, della nostra inadeguatezza e del nostro rifiuto a vivere dentro il nostro tempo.

Veniamo da quasi due anni di grande pressione digitale. Fin dall’inizio della pandemia è stato chiaro che la risposta al virus era in buona parte basata sulle nostre conoscenze scientifiche e, soprattutto, sulla capacità di raccogliere dati. Serviva essere veloci, dotati di fantasia, autentici nell’approccio scientifico al virus: non era per farci belli, serviva per salvarci. In una parola serviva essere digitali. Siamo invece stati spesso più lenti e meno bravi degli altri, le varie regioni hanno spesso giocato con i numeri per non trovarsi sfavorite nei confronti dei “concorrenti”, la politica ha miseramente usato quei dati per dividerci e, mentre tutto questo avveniva, il tratto fondamentale, anche in questo caso, è stato quello di una vasta diffidenza nei confronti della tecnologia, diffusamente vissuta come un ostacolo.

Nemmeno una pandemia con decine di migliaia di morti è stata capace di farci cambiare idea al riguardo, figuratevi quanto potrà mai interessarci il fatto che un attacco informatico abbia crittografato il fascicolo sanitario del presidente della repubblica (il suo e quello di qualche milione di altri cittadini) per poi chiedere un riscatto in bitcoin.